Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Radolfzell ist eine Frau ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sei das Feuer am Sonntagabend gegen 22.25 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache ausgebrochen. Die Frau, die sich nach ersten Erkenntnissen in einer Wohnung im Erdgeschoss befunden habe, habe diese nicht mehr rechtzeitig verlassen können.

Beim Eintreffen der Feuerwehr sei bereits starker Rauch aus der Wohnung gedrungen, stellenweise seien offene Flammen erkennbar gewesen. Unter Atemschutz sei es der Feuerwehr gelungen, das Feuer unter Kontrolle zu bringen und schlussendlich zu löschen.

Kriminalpolizei ermittelt

Während der Löscharbeiten sei in der Wohnung eine Leiche festgestellt worden. Die Brandermittlungen seien noch in der Nacht durch Beamte der Kriminalpolizei übernommen worden und dauern derzeit noch an, teilt die Polizei mit. Den Schaden schätzen die Beamten auf über 100. 000 Euro

(dpa/sk)