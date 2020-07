Der Freundes- und Förderkreis des Turnvereins Radolfzell 1875 hat bei seiner Jahreshauptversammlung im Vereinsheim Turnerheim auf der Mettnau einen neuen Vorstand gewählt. Der bisherige Vorstand, bestehend aus Walter Hiller (1. Vorsitzender), Jürgen Keck (2. Vorsitzender), Andreas Krämer (Finanzen) und Stefan Reichhart (Schriftführer) stand nicht mehr zur Wahl.

Als Nachfolger stellten sich Michael Horber als 1. Vorsitzender, Caroline Höfler als Kassiererin sowie Veronika Krasinsky als Schriftführerin zur Verfügung und wurden einstimmig gewählt. „Trotz intensivster Bemühungen konnten wir leider niemanden fur das Amt des 2. Vorsitzenden gewinnen“ bedauerte der neue Vorsitzende Michael Horber laut Pressenotiz des Vereins.

Er sei jedoch zuversichtlich, auch dieses Amt bis zur nächsten Hauptversammlung wieder besetzen zu können und damit das Vorstandsteam zu komplettieren. Zur Entlastung des ehrenamtlichen Vorstands werde die Mitgliederverwaltung auf die hauptamtliche Geschäftsstelle des TV Radolfzell übertragen, um so freie Ressourcen zu schaffen und den Aufwand zu reduzieren.

80.000 Euro Spenden seit 2001

Walter Hiller, der scheidende 1. Vorsitzende, blickte in seinem Rechenschaftsbericht auf eine erfolgreiche Gesamtbilanz seiner Amtszeiten zurück. So konnten laut Mitteilung dem Hauptverein seit 2001 – Hillers erster Amtsperiode als Vorsitzender – bis heute über 80.000 Euro an Spendengeldern zur Verfügung gestellt werden.

Damit seien unzählige Projekte für den Turnverein realisiert worden: angefangen von der finanziellen Unterstützung von Ferienfreizeiten oder Trainingslagern, die Beschaffung von Trikots und Trainingsanzügen, der finanziellen Unterstützung des TV Radolfzells beim Bau einer Beachvolleyball-Anlage sowie der Bau und die zwischenzeitliche Ertüchtigung des Kinderspielplatzes auf dem Vereinsgelände auf der Mettnau.

„Wir sind dankbar und froh“

Für den TV Radolfzell sei der im Jahr 1997 gegründete Förderverein daher nach wie vor unverzichtbar und eine wichtige tragende Säule. „Ohne die finanzielle Unterstützung sowie das enorme Engagement des Fördervereins käme noch mehr auf die Funktionäre des TV Radolfzell zu. Wir sind dankbar und daher sehr froh, dass wir unseren Förderverein haben“, so Annette Neitsch, 1. Vorsitzende des Turnvereins Radolfzell 1875 anlässlich der Versammlung.

Konstanz 366.000 Euro für mehr Kletterspaß: Das Kletterwerk in Radolfzell wird schrittweise ausgebaut Das könnte Sie auch interessieren

Der neue gewählte Vorsitzende Michael Horber dankte den bisherigen Vorständen fur ihre Arbeit und hob dabei besonders den unermüdlichen Einsatz von Walter Hiller hervor, der insgesamt auf sieben Jahre als 2. Vorsitzender und zwölf Jahre als 1. Vorsitzender zurückblicken kann. Aus diesem Grund beschloss die Versammlung auf Antrag des neuen Vorsitzenden auch, Hiller zum Ehrenvorsitzenden des Förderkreises zu ernennen.