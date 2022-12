von Georg Lange

Der Familienverband Radolfzell-Konstanz will die Kinder der Tafelladen-Kundschaft unterstützen und lädt sie am vierten Advent zu einem vergnügten Filmnachmittag in das Universum Kino ein. Am Sonntag, 18. Dezember, führt um 15.30 Uhr das Nostalgiekino für die Kinder und ihre Eltern den zweiten Kinderfilm mit Bully Herwig als Schlossgespenst Hui Buh auf. Die Kosten für den Kinobesuch der von Armut betroffenen Kinder samt Eltern übernimmt der Familienverband aus dem Gewinn ihres Kleidermarktes. Eingeladen sind auch 26 Gewinner der Enten-Angel-Aktion des Verbands am verkaufsoffenen Sonntag.

Karten werden von der Tafel verteilt

Die Kinokarten für die Aufführung des Kinderfilms werden von Mitarbeitern des Radolfzeller Tafelladens direkt an ihre Kundschaft verteilt. „Dank des Tafelladens kommen sie direkt dort an, wo sie auch ankommen müssen“, sagte die Vorsitzende des hier ansässigen Familienverbands, Karin Vögele. Damit sollen die Kinder und ihre Eltern die Möglichkeit bekommen, zumindest in einem kleinen sozialen Rahmen am gesellschaftlichen Leben in Radolfzell teilhaben zu können, so Vögele.

Radolfzell

Auch die Mitglieder des Tafelladens seien zu dem Kinobesuch eingeladen. Man habe eigens für die Flüchtlingskinder mit geringen Deutschkenntnissen einen lustigen und actionreichen Kinderfilm ausgewählt, erklärt Vögele. Dort stehe die Action und der Zeichentrick im Vordergrund. Beides trage so zum besseren Verstehen des Films bei. Das lustige Kinoerlebnis soll auch als eine Art von Starthilfe dazu beitragen, die Hemmschwelle zu senken, damit die Menschen am gesellschaftlichen Leben der Stadt teilnehmen, erklärt Vögele.

Kinder und Eltern können sich freuen

Die Vorsitzende des Radolfzeller Tafelladens, Hildegard Gallenschütz, freut sich jetzt schon über den Kino-Erlebnisnachmittag für die Kinder aus dem Tafelladen. Denn sie seien keine privilegierten Kinder und freuen sich, wenn sie so etwas machen dürften. Auch die Eltern seien immer begeistert von diesem traditionellen Kinotag. Wie oft ihre Kundschaft ins Kino gehe, sei ihr unbekannt. Eine Mitarbeiterin geht davon aus, dass vor allem Flüchtlinge der Ukraine bisher wenig Gelegenheit dazu gehabt hätten.