Laut der Feuerwehr war in einer Wohnung in der Singener Straße in Böhringen ein Rauchmelder ausgelöst worden. Daraufhin sei die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften ausgerückt. Vor Ort hätten die Feuerwehrleute festgestellt, dass die Wohnungsinhaber das qualmende Küchengeschirr bereits auf den Balkon und sich selbst in Sicherheit gebracht hatten. Dadurch seien alle Personen unverletzt geblieben. Die Feuerwehr habe abschließend nur noch die Wohnung und das Treppenhaus maschinell druckbelüften müssen.