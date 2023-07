Der Fachbereich Feuerwehr und Bevölkerungsschutz der Stadt schlägt Alarm: „Wir haben viel zu wenig Platz“, erklärte Leiter Tobias Oechsle in der jüngsten Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses. Zwar würden Einsatzfahrzeuge und Einsatzmaterialien wie etwa Sandsäcke, Zelte, Ersatzteile und weitere Dinge aktuell nicht nur im Feuerwehrhaus, sondern auch in einer Fahrzeughalle in der Waltert-Schellenberg-Straße gelagert, doch das genüge nicht aus.

Material ist nur schwer erreichbar

Insbesondere die Fahrzeughalle platze aus allen Nähten, so Oechsle. Ölbindemittel zum Beispiel seien „hinter die Einsatzfahrzeuge gequetscht“. Müssten sie aufgefüllt werden, müssten erst Einsatzfahrzeuge aus der Halle gefahren werden, um sie erreichen zu können. Laut der Sitzungsunterlage müsse aufgrund des Platzmangels ein Fahrzeug außerdem draußen stehen und weitere müssten es künftig auch, da neue Fahrzeuge größere Maße hätten.

Weiter heißt es, auch Notstromgeneratoren und ein Anhänger mit Notstromgenerator, die derzeit angeschafft werden, müssten nach derzeitigem Stand zum Teil draußen gelagert werden, das sei für deren Lebensdauer alles andere als gut. Auch bei den jährlichen Arbeitsschutzbegehungen werde stets darauf aufmerksam gemacht, dass Platz geschaffen werden müsse.

Neue Halle ab 1. August

Um Abhilfe zu schaffen, soll nun ab dem 1. August eine Lagerhalle in der Robert-Gerwig-Straße angemeldet worden. Diese sei laut Oechsle zuvor von einem Reifenhändler genutzt worden. Insgesamt waren drei Angebote für neue Lagerflächen geprüft worden, eines davon war aus sachlichen Gründen ausgeschieden, ein anderes wurde mittlerweile anderweitig vergeben.

Walter Hiller (Freie Wähler) erkundigte sich in der Sitzung, ob auch die Katastrophenschutzhalle in Radolfzell überprüft worden sei. In dieser werden laut Tobias Oechsle aber bereits andere Dinge gelagert, sie könne daher nicht genutzt werden. Siegfried Lehmann (FGL) fragte, ob am Feuerwehrhaus noch Kapazitäten geschaffen werden könnten, indem nicht nutzbare Dinge abgerissen werden. Die alte Atemschutzanlage gehöre dazu. Tobias Oechsle erklärte aber, die Atemschutzanlage werde als Lager und zur Ausbildung genutzt. Zudem habe man bereits Material ausgemistet, das nicht mehr benötigt wird. „Wir haben wirklich nur noch, was wir brauchen“, versicherte er.

Schlussendlich stimmte das Gremium einstimmig für die Anmietung der zusätzlichen Halle. Laut Sitzungsunterlage ist mit einer Gesamtmiete von 4900 Euro pro Monat zu rechnen.