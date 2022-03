Ein Brand in der Schreibergartenanlage Neu Bohlingen hat die Freiwillige Feuerwehr Radolfzell am Dienstag beschäftigt. Wie Pressesprecher Joachim Strate in einer Presseinformation schreibt, sei zunächst gegen 17.30 Uhr ein Gebäudebrand gemeldet worden. Daraufhin seien vier Fahrzeuge mit 16 Einsatzkräften ausgerückt. Vor Ort habe sich jedoch herausgestellt, dass lediglich ein Komposthaufen aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten sei.

Wegen der starken Rauchentwicklung durch ebenfalls verbrannten Kunststoff habe ein Trupp unter Atemschutz mit einem Strahlrohr das Feuer gelöscht. Eine Kontrolle mit der Wärmebildkamera habe keine weiteren Glutnester ergeben. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen.