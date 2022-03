von Georg Lange

Etwas weniger als vier Minuten hat die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) in der Böhringer Mehrzweckhalle gedauert, ehe die Sitzung von Kommandant Helmut Richter schon wieder aufgelöst wurde. Die Vorabwahlen der Kommandanten aus Böhringen und aus Markelfingen waren zwar gültig; doch für die Neuwahl des stellvertretenden Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell fehlten letztlich vier Stimmen der 210 Wahlberechtigen.

Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr in der Mehrzweckhall Böhringen wurde kurzfristig aufgelöst und danach gleich wieder neu anberaumt. Bild: Georg Lange

Um beschlussfähig zu sein, musste mindestens die Hälfte der Wehr anwesend sein. Vorort waren allerdings nur 101 Angehörige. Rechtlich abgesichert lud Richter die Anwesenden anschließend zu einer weiteren Hauptversammlung ein, bei der die einfache Mehrheit der Anwesenden reichte. Mehr als 80 Prozent sprachen sich in einer geheimen Wahl für Stefan Moser als stellvertretenden Kommandanten aus. Er löst Michael Blender im Amt ab.

Es brauche einen Strukturwandel

Mit einer umfassenden Kritik begann Kommandant Richter seinen Jahresbericht 2021, die ein Wandel in der Struktur der Feuerwehr nahelegt. Als Maßstab seiner Kritik legte er die gesetzlichen Richtlinien an, bei der die Gemeinden in der Pflicht stehen, eine leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, diese auszurüsten und zu unterhalten.

Radolfzell Millionen-Plus für Radolfzell Das könnte Sie auch interessieren

Dazu gehören auch Räume für die Ausbildung und für die Unterkunft der Einsatzkräfte. Helmut Richter beobachtete diesbezüglich nicht nur Defizite bei den Feuerwehrhäusern in Radolfzell, Böhringen und Markelfingen. Auch der Anspruch der Wehr, in mindestens 90 Prozent der Einsätze innerhalb von zehn Minuten mit neun Kräften Vorort zu sein, werde deutlich unterschritten.

Qualitätsziel wird oft nicht erreicht – wegen Standort

Seit rund fünf Jahren werde das Qualitätsziel durchschnittlich nur zu 40 Prozent erfüllt. Ursächlich hierfür sei der Standort der Feuerwehr Radolfzell. Bei 90 Prozent der Einsätze habe der erste Löschzug erst innert acht Minuten ausrücken können, so Richter. Es verblieben so nur zwei Minuten, um an den Einsatzort zu kommen.

Ein Grund liege sowohl in der langen Anfahrtszeit der Freiwilligen zur Feuerwehrzentrale wie auch an dem vermehrten Ausbau der 30-Stundenkilometer-Zonen. Die 30er Zonen wirkten sich zwar für die Umwelt und Lärmreduzierung positiv aus, so Richter: „Doch für uns wirken sie sich negativ bei der Anfahrt zur Feuerwehr aus.“

Standort-Problem Wie es im Jahresbericht der Feuerwehr Radolfzell heißt, ist ein Neubau eines Feuerwehrhauses in Radolfzell unumgänglich. Der aktuelle Standort in der Hohentwielstraße sei nicht nur dezentral angesiedelt und damit schlecht erreichbar, sondern weise auch erhebliche bauliche und funktionale Mängel auf. Die Raum- und Platzverhältnisse seien unzureichend, ebenso die verkehrstechnische Erschließung.

Ein Standortwechsel der Feuerwehr würde sich positiv auswirken, so Richter. Man sei schneller in der Zentrale und könne früher ausrücken. Damit könnte auch ein größerer Radius für die Einsätze kalkuliert werden, der innerhalb von zehn Minuten erreichbar wäre. Sein Gesamtfazit: „Die Defizite am jetzigen Standort sind nicht beseitigbar.“

Keine Ausbildungen, dafür aber viel Zeit für Überprüfungen

Die Aus- und Fortbildungen waren im Corona-Jahr 2021 stark eingeschränkt. Eine Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten entfiel im letzten Jahr. In den Werkstätten überprüfte die Freiwillige Feuerwehr 3400 Teile der Atemschutzgeräte sowie 900 Schläuche mit einer Gesamtlänge von mehr als 16 Kilometern. Solch eine hohe Anzahl an Überprüfungen habe es noch nie gegeben, so Richter. Das sei ein positives Ergebnis der Pandemie.

Zum letzten Mal leitete Helmut Richter (v.li.) die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell. Im nächsten Jahr geht Richter in den Ruhestand. Er beglückwünschte Stefan Moser zur Wahl zum stellvertretenden Kommandanten. Moser tritt die Nachfolge von Michael Blender (re.) an. Bild: Georg Lange

Während dieser Zeit fanden weniger Fort- und Ausbildungen statt und deutlich mehr Arbeiten konnten in Werkstätten geleistet werden. Auch wurden über 1900 Teile der Schutzkleidungen sowie Fahrzeuge und Einsatzgeräte überprüft. Andreas Seitz legte den Bericht der Jugendfeuerwehr (JFW) vor. Von ihren 59 Mitgliedern traten im letzten Jahr sieben in reguläre Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr über. Die Jugendfeuerwehr zählte 2021 13 Neuaufnahmen. Die Jugend bildete sich 450 Stunden lang in der Feuerwehrtechnik weiter und verwendete weitere 400 Stunden auf Wanderungen, Sportangebot und Ausflüge.

Feuerwehrleute geben ein Gefühl der Sicherheit

Bürgermeisterin Monika Laule schätzte als Dezernentin der Freiwilligen Feuerwehr in ihrer Rede den „großartigen Dienst der Freiwilligen Feuerwehr für die Menschen der Stadt.“ Sie dankte ihnen für das Engagement. Menschen verbänden mit der Feuerwehr das Gefühl der Sicherheit und Stärke.

Besonders wertvoll seien die vielen ehrenamtlichen Helfer, denen man nicht genug für ihren Einsatz danken könne, so Laule. Sie schätzte die Bereitschaft während der Pandemie besonders: „Sie bedeutete eine immense körperliche und emotionale Belastung.“ Denn die Einsätze fanden unter Vorkehrungen und Hygienerichtlinien statt. Und die Angst, sich anzustecken sei ein ständiger Begleiter gewesen.