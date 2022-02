Radolfzell vor 1 Stunde

Feuerwehr: Erneuter Missbrauch des Notrufes in der Gartenstraße

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Unbekannter von einer Telefonzelle aus einen Notruf abgesetzt – in der Gartenstraße gebe es ein Gebäudebrand. Der Löschzug der freiwilligen Feuerwehr konnte jedoch keinen Brand feststellen. Bereits vor zehn Tagen kam es zu einer böswilligen Alarmierung an derselben Stelle. Die Polizei ermittelt.