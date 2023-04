Das hätte böse ausgehen können: Die Feuerwehr Radolfzell ist am Montag kurz vor 17 Uhr wegen Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Poststraße von Anwohnern alarmiert worden. Wie die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht schreibt, habe sich dort Fett in einer Pfanne auf einem Küchenherd entzündet. Allerdings sei das Feuer beim Eintreffen der Einsatzkräfte glücklicherweise bereits erloschen. Weitere Maßnahmen seien daher nicht erforderlich gewesen.

Menschen seien durch den Brand nicht gefährdet worden. Die Feuerwehr sei mit vier Fahrzeugen und 19 Kräften vor Ort gewesen. Da die genaue Lage am Einsatzort im Umfeld des Altersheims zunächst unklar gewesen sei, habe Einsatzleiter Tobias Oechsle vorsichtshalber weitere Einheiten aus Böhringen und Möggingen nachalarmiert. Diese seien jedoch nicht mehr zum Einsatz gekommen.