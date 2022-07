von Nathan Ames

Bis zu den Sommerferien ist es nicht mehr lang und viele Schüler und Studenten im ganzen Landkreis freuen sich auf eine stressfreie und abwechslungsreiche Zeit. Um die Ferien auch gebührend einzuläuten, findet zu deren Beginn endlich wieder „Rock am Segel“ statt.

Geplant ist das Konzert für den 27. Juli von 18 bis 24 Uhr am namensgebenden Konzertsegel. Die Open-Air-Veranstaltung gibt es nun schon seit 24 Jahren, in den vergangenen zwei Jahren konnte das Open-Air-Spektakel aufgrund der Pandemie allerdings nicht stattfinden.

Vereine unterstützen Jugendgemeinderat

Der Jugendgemeinderat Radolfzell ist wie jedes Jahr für das Konzert zuständig. Was dieses Mal jedoch neu ist, sind die Organisatoren hinter Rock am Segel. Da das Gremium des Jugendgemeinderats seit Ende 2021 fast völlig neu besetzt ist, steht auch ein ganz neues Team hinter Rock am Segel. Die zwei Hauptverantwortlichen Lucas Pascual Maier, der Vorsitzende des Jugendgemeinderats, und Linus Langner, der ebenfalls im Gremium sitzt, sind das erste Mal für die Veranstaltung im Einsatz.

Auftretende Musiker In diesem Jahr treten vier Künstler bei Rock am Segel auf. So wird das DJ-Duo Outsidethebox Techno- und House-Musik spielen. Midas-Rex aus der Schweiz bietet ein breites musikalisches Spektrum. Aber auch regionale Künstler sind dabei: Durch einen Bandcontest konnte ein Musiker gewählt werden, der einen Auftritt beim Festival bekommen sollte. Gewonnen hat Yasin und seine LateNightBand aus Konstanz, welche in den Musikrichtungen Oldschool-Hip-Hop, Soul, Rough und Good Vibes einzuordnen sind. Die Headliner des Abends sind DXVE und BEVN. Ersterer kommt aus Hamburg und soll das Publikum mit Deutsch-Pop verzaubern. Der 18-jährige BEVN spielt wiederum mit verzerrter Gitarre und Rap in seinem ganz eigenen Genre. Ticketverkauf Im Vorverkauf sind Rock am Segel-Eintrittskarten für fünf Euro bei unterstützenden Einrichtungen erhältlich. Diese sind das café connect, das Bistro Bootshaus, der Heimathafen Radolfzell und Gaienhofen und die Touristeninformation Radolfzell. Ansonsten sind auch noch Tickets an der Abendkasse erhältlich, die dann jedoch sieben Euro kosten. Weitere Informationen zu Tickets und Veranstaltung gibt es im Internet unter www.rock-am-segel.de

Unterstützung bekommen sie von mehreren Vereinen und Organisationen, die nicht nur finanziell aushelfen sondern unter anderem auch anwesend sein werden: Der SV Markelfingen wird Fingerfood anbieten, die Organisation Viva con Agua ist für die Pfandabgabe zuständig und das Deutsche Rote Kreuz sorgt für sicheres Feiern. Das Alkohol-Präventionsprogramm b.free schenkt alkoholfreie Getränke aus. Aber auch Mitglieder des Jugendgemeinderat selbst werden als Helfer und Ansprechpartner in Warnwesten dabei sein.

Lange nicht klar, ob das Fest stattfindet

Durch die Pandemie war lange nicht klar, ob und wie Rock am Segel stattfinden kann, erst seit Januar dieses Jahres konnte das Team vorsichtig anfangen zu planen. Trotz der verhältnismäßig kurzen Zeit, die dem Jugendgemeinderat für die Vorbereitungen zur Verfügung stand, konnte die Veranstaltung letztendlich aber doch auf die Beine gestellt werden.

Nun werden mit etwa 1000 Besuchern gerechnet. „Bei so einer Menge muss natürlich für alles gesorgt sein“ sagt Linus Langner. „Der Eintritt wird von einer Security verwaltet und wir werden Toilettenhäuschen aufstellen, die von Putzkräften sauber gehalten werden.“

Langner spricht sich auch immer wieder lobend gegenüber einem ehemaligen Jugendgemeinderat-Mitglied aus: Jannik Probst habe die Organisation von Rock am Segel unterstützt und bis zum Ende begleitet. Und Lucas Pascual Maier betont: „Uns ist es wichtig, diese Tradition für Jugendliche in Radolfzell auch dieses Jahr fortzuführen. Rock am Segel ist unsere Einleitung in den Sommer und noch dazu garantierter Spaß von 18 bis 24 Uhr.“

Zeitliche Begrenzung und verschiedenfarbige Bändchen

Der Grund, dass die Veranstaltung nur bis Mitternacht geht, ist das Jugendschutzgesetz. Rock am Segel ist dieses Jahr ab 14 Jahren zugänglich. Damit jeder Besucher alle Auftritte miterleben kann, wurde diese zeitliche Begrenzung festgelegt.

Außerdem wird es für die Besucher unter 16 Jahren Beginn einen andersfarbigen Eintrittsbändel als für den Rest der Besucher geben. Hintergrund ist dabei der nicht gestattete Alkoholkonsum für diese Altersgruppe. Damit an 14- und 15-jährige Besucher keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt werden, werden Helfer und Verkäufer immer wieder die Eintrittsbänder überprüfen. Zusätzlich soll es eine große Auswahl an alkoholfreien Cocktails und Säften geben, also muss auch das jüngere Publikum nicht verdursten.