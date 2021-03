Radolfzell/Gaienhofen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Ferienwohnungen bleiben über Ostern leer: Die beliebten Urlaubsquartiere haben bis in den Sommer hinein noch freie Plätze

Der familiäre Osterurlaub in einer Ferienwohnung abseits des Alltags fällt in diesem Jahr flach. Ohnehin zeigen sich die Touristen mit ihren Buchungen in Radolfzell und auf der Höri in der ersten Jahreshälfte verhaltener als das beispielsweise auf der anderen Seeseite der Fall ist.