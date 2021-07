von Natalie Reiser

Das Ferienprogramm des Café Connect für Jugendliche steht und kann ab sofort gebucht werden. Jugendliche ab 12 Jahren haben in den ersten drei Ferienwochen die Wahl zwischen 40 Angeboten.

Im Programm finden sich sportliche, handwerkliche und kreative Veranstaltungen. Da die Inzidenzen es zurzeit zulassen, sind auch Ausfahrten und offene Veranstaltungen wie das Kino-Open-Air geplant. Für den 30. Juli haben Jugendliche den Film „Die fantastische Welt des Dr. Dolittle“ ausgesucht.

Separates Programm für Kinder

In diesem Jahr erscheint das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche erstmalig in zwei getrennten Heften. Das Kinderprogramm wurde bereits Mitte Juni herausgegeben. „Da Jugendliche sich eher spontan entscheiden, wollten wir so lange wie möglich warten, um zu sehen, was die aktuelle Pandemielage zulässt“, erläutert Jugendreferentin Eva-Maria Beller.

Sollten die Corona-Zahlen niedrig bleiben, können auch Veranstaltungen stattfinden, bei denen die Teilnehmerzahl nicht begrenzt ist – wie XXL-Gaming, ein Spieletag mit überdimensional großen Spielen: Riesenmikado, Wikinger Schach, Leitergolf, Badminton und weitere Outdoor-Spiele.

An der frischen Luft

Die meisten Veranstaltungen sollen an der frischen Luft auf dem Herzengelände stattfinden. An den Kreativtagen können Jugendliche Aquarellbilder malen, Handyhüllen gestalten oder Batik ausprobieren. Wer sich im Graffiti-Sprayen verbessern will, kann sich Tipps beim Profi abholen und Bauzäune am Skaterplatz besprühen.

Ein kreatives Angebot findet innen statt: Anneli Biewald vom Café Connect hat die Corona-Pause genutzt, um die Werkstatt im Kinderkulturzentrum Lollipop neu zu gestalten. Hier wird ein Schreiner zeigen, wie man Werkzeuge einsetzt und mit Jugendlichen ein Spiel bauen.

Sport von Breakdance bis Slackline

Und auch auf alle sportlichen Jugendlichen wartet eine breite Palette an Aktionen: Klettern, Kanufahren, Stand-Up Paddeln, Breakdance sowie ein Slackline Workshop und eine E-Bike-Tour.

Die Anmeldung zum Ferienprogramm erfolgt direkt im Café Connect in der Bahnhofstraße 2 in Radolfzell. Formulare und weitere Informationen gibt es dort oder unter www.cafe-connect-rz.de