Noch unbekannte Täter sind am Sonntag im Zeitraum von etwa 10 bis 17 Uhr in ein Reihen-Einfamilienhaus im parallel zur Schützenstraße verlaufenden Teil der Otto-Blesch-Straße eingebrochen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter seien über ein zuvor aufgehebeltes Fenster in das Haus gelangt und hätten dort sämtliche Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht. Ob dabei etwas gestohlen wurde, steht laut Polizei noch nicht fest.

Die Polizei Radolfzell habe entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet nun um sachdienliche Hinweise. Personen, die im Laufe des Sonntags verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Otto-Blesch-Straße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer 07732 950660 in Verbindung zu setzen.