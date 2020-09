Der Radolfzeller Nachwuchshandballer Luca Mastrocola wechselte in diesem Jahr zum deutschen Serienmeister THW Kiel. Eigentlich stand er vor dem ganz großen Wurf – doch dann kam Corona und hat die Pläne von Luca kurzzeitig durcheinander gewirbelt. Gebremst hat ihn die Pandemie nur kurz, wie er im Gespräch verrät.

Erst Abi, dann THW Kiel

Seit Anfang August ist der Radolfzeller in Kiel angekommen – erst stand sein Abitur am Friedrich-Hecker-Gymnasium an. „Nach dem Abi-Ball habe ich eigentlich direkt meine Tasche gepackt und bin nach Kiel gefahren“, so der 18-Jährige. Und seitdem ist jede Menge Schweiß geflossen. „Zwölf Trainingseinheiten die Woche sind wirklich viel“, sagt er.

Aber er fühle sich in seinem neuen Umfeld wohl. „Ich habe bei vielen Mannschaften reinschnuppern können, aber die THW-Familie ist super nett“, berichtet Luca. Er habe bereits bei der U19 und der U23 aufs Tor geworfen. Kontakt zu den Profis habe er im Training noch nicht gehabt, allerdings sehe er die deutschen Nationalspieler wie Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek beinahe täglich.

Vom Spieler zum Trainer

Neben dem Training absolviert Luca beim THW Kiel ein freiwilliges soziales Jahr und trainiert unter anderem die U15-Jugendmannschaft beim deutschen Handball-Serienmeister. Zudem trainiert Luca auch die Handballschul-AGs für Fünft- bis Siebtklässler. „Ich habe hier in den ersten Wochen schon sehr viel als Trainer mitgenommen“, sagt er.

Wurfgewaltig aus dem rechten Rückraum: Bei der HSG Konstanz trug der Radolfzeller Luca Mastrocola die Rückennummer 18. Die hat aktuell beim THW Kiel Niklas Ekberg – ebenfalls wie Luca ein Linkshänder. | Bild: Bernd Renner

Der Kontakt in die Heimat nach Radolfzell bestehe fast täglich. „Ich telefoniere so oft es geht mit meiner Familie und meiner Freundin“, sagt der Linkshänder. Aber bis er seiner Heimat am Bodensee wieder einen Besuch abstatten kann, wird es noch eine ganze Weile dauern. „Ich vermisse alle sehr, aber ich werde wohl erst an Weihnachten wieder daheim sein“, sagt er. Denn spätestens wenn die Runde wieder losgehe, wartet eigentlich jedes Wochenende ein Spiel auf den 18-jährigen Radolfzeller. Und bis dahin heißt es für Luca am perfekten Wurf zu feilen.