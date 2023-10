Im Rahmen der Sportförderung unterstützt die Stadt Radolfzell die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) mit einem zusätzlichen Zuschuss von rund 2670 Euro. Das hat der Ausschuss für Bildung, Soziales und Sicherheit in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Der Betrag wird im Haushalt 2024 angemeldet.

Hintergrund ist, dass die DLRG laut Sitzungsvorlage im Jahr 2022 eine kostenintensive Reparatur an ihrem Rettungsboot „Werner Messmer“, das auch für Ausbildungszwecke benutzt wird, ausführen musste. Durch einen notwendigen Austausch des Motors sei ein Jahresfehlbetrag von rund 7625 Euro entstanden. Im Sommer habe die DLRG-Ortsgruppe Radolfzell einen Antrag auf Bezuschussung der entstandenen Kosten gestellt, um den Fehlbetrag ausgleichen zu können.

Insgesamt 5000 Euro Zuschuss

Im Rahmen der Förderrichtlinien erhalte die DLRG einen Zuschuss in Höhe von rund 2330 Euro. Der zusätzliche Zuschuss, über den im Ausschuss beraten wurde, wurde von der Verwaltung wegen „der wichtigen sozialen Bedeutung der Aufgaben und deren Unaufschiebbarkeit zur Lebensrettung“ vorgeschlagen. Wie Vanessa Leiber von der Abteilung Schulen und Sport in der Sitzung erläuterte, wolle man damit den Fehlbetrag zusätzlich „etwas abfedern“. Insgesamt erhält die DLRG damit einen Gesamtzuschuss von 5000 Euro.

Radolfzell Vermisste, Notfälle und Schwimmkurse: So gefordert ist die DLRG auf dem Bodensee Das könnte Sie auch interessieren

Zekine Özdemir (FGL) nutzte die Gelegenheit, um nachzufragen, warum die DLRG keine Schwimmkurse im See anbieten kann. Dadurch, dass in Radolfzell die Kapazitäten begrenzt seien, würden Radolfzeller Kinder zum Teil in andere Orte fahren, um dort Schwimmen zu lernen. Sandra Götting von der DLRG-Ortsgruppe Radolfzell erklärte, die DLRG können die hohen Auflagen für einen Unterricht im See nicht erfüllen. Zudem gebe es im See andere Bedingungen für den Schwimmunterricht. „Deshalb haben wir davon abgesehen“, erklärte sie.