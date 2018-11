von Petra Reichle

Neben Narrenbaum, Häs und dem Narrenruf "Narri Narro" ist auch die Guggenmusik ein fester Bestandteil der schwäbisch-alemannischen Fasnacht. Die Definition als "stark rhythmisch unterlegte, schräg gespielte Blasmusik" trifft genauso perfekt auf die Güttinger Guggenmusigg Bad Bulls zu wie die Tradition, dass die Musiker verkleidet auftreten.

"Unsere Guggenmusik besteht in diesem Jahr seit 20 Jahren. Entstanden ist unsere Gruppe als Zusammenschluss von ursprünglich 17 Musikern aus den Holzertrommlern und dem Musikverein Güttingen", erzählt Vorstand Wolfgang Ruf. Heute ist die Truppe weit über die Ortsgrenzen Güttingens hinaus für ihre mitreißenden Auftritte bekannt.

Die heiße Phase der Fasnachtsvorbereitungen beginnt für die "Bad Bulls" bereits im Spätsommer – am ersten Freitag nach den Schulferien. Mit wöchentlichen Proben und einigen "Warm up"-Auftritten stimmen sich die Musiker auf die Fasnachtsaison ein. An der Fasnacht selbst tritt die Gruppe bei rund 15 bis 20 Veranstaltungen auf. Neben Umzügen in ihrem Heimatort nimmt sie auch gerne Einladungen zu auswärtigen Veranstaltungen an. So geht es 2018 unter anderem nach Lahr, Binningen und Rohrdorf. Höhepunkt im Kalender der Bad Bulls ist der "Bullemääntig", eine in der Buchenseehalle stattfindende Fastnachtsparty. Seit 2001 ist die Party fester Bestandteil im Fasnachtskalender der Region.

Aktuell zählt die Guggenmusik rund 40 Mitglieder, die Hälfte laut Wolfgang Ruf "gewachsene Güttinger". "Unsere Gruppe ist gut aufgestellt, aber neue Mitglieder, besonders Blechbläser, sind bei jederzeit willkommen. Neben einer musikalischen Ausbildung zählt, dass die Mitglieder zur Gruppe passen", berichtet Ruf. Er selbst ist seit 2001 aktives Mitglied der Guggenmusik. "Ich hatte an der Fasnacht nichts zu tun und dachte, dass ich das ausprobieren könnte." Die Guggenmusik unterstütze er nach eigenen Angaben, indem er "Krach auf den Granitblocks" mache.

Die musikalische Leitung der Guggenmusik liegt bei Daniel Fischer, der auch die Stücke schreibt. Wichtig sei, dass die Musik Spaß mache und das Publikum mitreiße. Von der musikalischen Qualität der Gruppe zeugt ihre Teilnahme beim Guggenmusik-Wettbewerb im schweizerischen Amriswil, der Partnerstadt. Beim "Schälla-Fäschtival" 2017 mit 30 teilnehmenden Guggenmusiken belegte die Güttinger Gruppe einen Platz unter den ersten sechs.

Für Aufsehen sorgen die "Bad Bulls" nicht nur durch ihre Musik, sondern auch durch ihre rot-schwarzen Kuh-Kostüme, die die Mitglieder in Handarbeit selbst fertigen. Laut Satzung müssen die Kostüme die Kriterien "Fell", "rot" und "schwarz" erfüllen, das Vereinslogo in Form eines roten Bullenkopfs muss integriert sein. "Unser Verein ist mit dem Dorfleben verbunden. So begleiten wir nicht nur die Fasnachtsveranstaltungen der Schimmelreiter Zunft, sondern unterstützen als Helfer auch andere Veranstaltungen im Dorf", sagt Ruf.

Rein rechnerisch wäre bereits in diesem Jahr die Zeit für das 20-jährige Bestehen reif. Gefeiert wird das Jubiläum jedoch erst an der Fasnacht 2019, wenn laut Vorstand Wolfgang Ruf die Guggenmusik zum 20. Mal die Fasnacht überstanden hat.

Zum Genre

Die Guggenmusik ist Bestandteil der schwäbisch-alemannischen Fasnacht, der Begriff ist aber erstmals bei der Basler Fasnacht, beim Morgestraich 1906, verwendet worden. Die meist sehr rhythmische Blasmusik klingt auf ihre eigene, spezifische Weise schräg. Zu den Merkmalen einer Guggenmusik gehört auch eine einheitliche Verkleidung ihrer Musiker. Neben traditionellen Blechblasinstrumenten wie Trompete, Tuba und Posaune gehört auch Schlagwerk zum unverwechselbaren Klang der Guggenmusik.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein