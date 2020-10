von Marina Kupferschmid

„Fasnacht ohne Nähe wird schwierig“, machte Thomas Giesinger, vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied, an der Hauptversammlung der Bengelschiesser-Zunft in der Mehrzweckhalle deutlich. Es gebe wenig Hoffnung, dass Saalveranstaltungen überhaupt stattfinden können und auch die Straßenfasnacht sei mit einem großen Fragezeichen versehen. Bevor man eine endgültige Entscheidung treffe, wolle man den Herbstkonvent der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee und schriftliche Empfehlungen des Verbands abwarten.

Zunft feiert 2021 den 111. Geburtstag

Definitiv abgesagt ist der traditionelle Dreikönigsauftakt der Zunft vor dem Böhringer Rathaus. Dies nicht wegen Corona, sondern weil eine Woche darauf im Rahmen der Heimattage die Narrenreise stattfindet, die auch in Böhringen eine Station hat. Und auch die vereinsintern übliche Zusammenkunft am bevorstehenden 11.11. werde nicht stattfinden. Unabhängig davon, wie die kommende Fasnacht verlaufen wird, steht der Zunft ein großes Ereignis bevor. Sie wird 2021 illustre 111 Jahre alt und plant mit einer großen Veranstaltung im Herbst kommenden Jahres „um den 11.11. herum“ zu feiern.

Radolfzell Das Alternativkonzept für Radolfzell: Adventsgassen statt Christkindlemarkt Das könnte Sie auch interessieren

Ein Teil der Vorstandsposten stand bei der Versammlung zur Neuwahl an. Für zwei weitere Jahre wurden Claudia Dietsche (vertretungsberechtigtes Vorstandsmitglied), Schriftführerin Alessa Mengele sowie die Beisitzer Daniela Brunner und Simone Wicht einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Daniela Milarch und Steffi Rühle kandidierten nicht mehr als Beisitzer. Für sie wurden einstimmig Nico Winter und Kim Wiegand in den Elferrat gewählt. Zudem wurden Gabi Franz, Ute Wiegand, Bärbel Konzept, Angelika Hoese und Manfred Brunner für ihren Einsatz und ihr Engagement in der Zunft zur Ehrenmitgliedern ernannt.