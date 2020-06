von Natalie Reiser

Ein wenig niedriger als im vergangenen Jahr fallen die Zahlen aus, die die Baugenossenschaft Familienheim Bodensee in ihrer Bilanz für das Jahr 2019 vorstellt. Der Vorstand präsentierte in seinem Geschäftsbericht das Ergebnis: Ein Jahresüberschuss von 1,6 Millionen Euro (1,8 Millionen in 2018) konnte aus einem Umsatz von 10,8 Millionen Euro erwirtschaftet werden. Das entspricht einer Umsatzrendite von knapp 15 Prozent. Vier Prozent des Geschäftsguthabens wird an die Mitglieder ausgeschüttet. Damit ist die Dividende in Höhe von 52.729 Euro bis auf wenige Euro Unterschied gleichbleibend hoch wie im Vorjahr. Knapp 1,6 Millionen flossen in die Ergebnisrückstellungen.

Andelfinger: „Unwirkliche Zeiten“

Familienheim-Vorsitzender Stefan Andelfinger hob in seiner Analyse des Geschäftsjahres die Schwierigkeiten hervor, auf dem zunehmend instabileren Wirtschaftsmarkt „in diesen nahezu unwirklichen Zeiten“ erfolgreich zu agieren. Komplexe Probleme wie die Klimakrise und die Flüchtlingskrise, die Herausforderungen in der Umsetzung der Energiewende und der Digitalisierung schürten zunehmend Ängste in der Gesellschaft. All dies spiele rücksichtlosen Populisten in die Hände. Zu alldem habe sich noch Corona gesellt. Trotz all dieser Entwicklungen könne man ein „erfreulich positives Ergebnis“ vorlegen.

2019 wurde erstmals die Marke von 100.000 Quadratmetern Wohnfläche im Mietwohnungsbereich überschritten. Das durchschnittliche Grundmietenniveau von 6,86 Euro liege weiterhin unter dem Mietspiegel. Die Mietshäuser seien vollständig ausgelastet. In der aktuellen Krise stünde für die Genossenschaft der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. Ein wichtiges Anliegen sei es, Arbeitsplätze zu sichern und Mietern, die in finanzielle Nöte kommen, flexible Lösungen anzubieten. Mit allen betroffenen Mitgliedern seien einvernehmliche Lösungen gefunden worden. Auch sollen in diesem Jahr die Mieten nicht erhöht werden. Mit diesen Maßnahmen wolle die Genossenschaft Sicherheit und Vertrauen für ihre Mitglieder schaffen, sagte Andelfinger.

Der Vorstand der Baugenossenschaft Familienheim nimmt vor dem Milchwerk Aufstellung (von links): Stefan Andelfinger, Bernhard Hertrich (Aufsichtsratsvorsitzender) und Marco Bächle. | Bild: Natalie Reiser

Kritik äußerte er am milliardenschweren Schuldenpaket, das die Bundesregierung verabschiedet hat. Seien die Lockdown-Maßnahmen aus seiner Sicht zunächst sinnvoll gewesen, wäre es in einem zweiten Schritt wünschenswert gewesen, mit Bedacht und Augenmaß zu handeln. Die immense Neuverschuldung führe zur Verringerung der Kaufkraft. Die Mehrwertsteuersenkung ist in seinen Augen ein wenig wirksames „Bürokratiemonster“ für nur wenige Monate.

Sechs Reihenhäuser mit 23 Tiefgaragenplätzen

Vorstand Marco Bächle gab einen Überblick über einige Sanierungs- und Neubauvorhaben der Genossenschaft, die auch als Verwalter und Bauträger auftritt. In Böhringen werden zurzeit sechs Reihenhäuser mit 23 Tiefgaragenstellplätzen errichtet. Die Genossenschaft rechnet mit dem Erstbezug Ende des Jahres. Für die Komplett- und Teilsanierung von Mietwohnungen seien über 2,6 Millionen Euro investiert worden. Als Pluspunkt in der Corona-Krise wertete Bächle, dass die Genossenschaft mit Handwerkern aus dem Inland zusammenarbeite. So seien die Bauarbeiten durch Einreiseverbote für ausländische Kräfte nicht blockiert worden.

Auch die Perspektiven für Neubauten in den nächsten Jahren schilderte Bächle für die Familienheim positiv: Für die nächsten vier bis fünf Jahre stünde eine Nachverdichtung auf den genossenschaftlichen Grundstücken an. Insofern sei man nicht darauf angewiesen, Grundstücke zu erwerben.