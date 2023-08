Ein 70-jähriger Smartfahrer ist am Samstagmorgen an der Anschlussstelle Allensbach-Mitte in die falsche Richtung auf die Bundesstraße 33 neu aufgefahren. Nachdem er seinen Fehler unmittelbar nach dem Auffahren bemerkt habe, habe er den entgegenkommenden Autofahrern Lichthupe gegeben und in der nächsten Haltebucht gewendet. Dann sei er in Richtung Allensbach zurückgefahren und habe seine Fahrt ordnungsgemäß in Richtung Radolfzell fortgesetzt.

Die Polizei bittet nun Verkehrsteilnehmer, die durch den Falschfahrer gefährdet worden sind sowie Zeugen, sich unter 07531 9952222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.