Kein Theorie-Unterricht, keine Fahrstunden, keine Prüfungen: Wer in Zeiten der Corona-Pandemie seinen Führerschein machen will, der muss viel Geduld mitbringen. Denn aktuell machen die Motoren von Fahrschulautos keine Geräusche, die Reifen rotieren nicht. Seit nun schon mehr als vier Wochen sind alle Fahrschulen geschlossen. Ob ein Fahrschüler also erst ein oder zwei Theorie-Einheiten absolviert hat oder bereits unmittelbar vor der praktischen Prüfung steht, spielt keine Rolle. Abwarten ist in der derzeitigen Krisensituation für alle angesagt.

Fahranfänger „müssen leider häufig einiges nachholen“

„Ich hatte am 16. März abends eine Fahrstunde mit einem Schüler, der zwei Tage später seine Motorradführerschein-Prüfung gehabt hätte“, erzählt Ute Haller von der Fahrschule Haller in Radolfzell. Die Nachricht, dass sie am folgenden Tag die Fahrschule schließen müsse, habe sie noch am selben Abend erhalten. „Es war ein Schock. Mir tut es für diesen und auch die ganzen anderen Fahrschüler wahnsinnig leid, die schon praktische Stunden hatten. Denn als Fahranfänger kommt man einfach schnell raus, wenn die Routine fehlt“, sagt die 54-Jährige. Gerade beim Autofahren sei dies extrem, man müsse da leider häufig einiges nachholen. Und wenn man so kurz vor der Prüfung stehe, möchte man den Schein auch einfach in der Hand halten. „Je länger das jetzt noch geht, desto mehr müssen wir mit den Fahrschülern wieder üben“, ergänzt Ute Haller.

Auch Fahrlehrer Daniel Angi von der VIP-Fahrschule in Radolfzell hofft, dass „es bald wieder weiter geht“. Und dennoch stellt er klar: „Es ist eine nachvollziehbare Maßnahme, da man im Auto einfach eng aufeinander sitzt.“ Für ihn sei jetzt wichtig, dass Fahrschüler und -lehrer „das Beste aus der Situation machen“. Zumindest ist er der Meinung, dass die Auswirkungen für die Fahrschüler – sofern die Pause nicht noch allzu lang andauere – nicht so schlimm seien: „Ich glaube nicht, dass man durch eine drei- bis vierwöchige Pause viel mehr praktische Stunden braucht. Manche gehen ja in ihrer Zeit bei einer Fahrschule auch mal zwischendurch in den Urlaub oder nehmen eine kleinere Auszeit wegen wichtigen Schulprüfungen.“ Angi erzählt aus eigener Erfahrung, dass Fahrschüler nach ihrer Rückkehr aus dem Urlaub „meistens 15 bis 20 Minuten brauchen und dann wieder reinfinden würden“.

Nadine Meier wollte mobiler sein

Dennoch kann er, wie auch Ute Haller, die Enttäuschung der Fahrschüler nachvollziehen. Keine einfache Situation, auch nicht für Nicole Meier. Die 37-Jährige hat sich nach viele Jahren der Bedenkzeit dafür entschlossen, den Führerschein doch zu machen. „Ich hatte schon viele Fahrstunden. Das ist jetzt definitiv doof, da ich jetzt endlich so langsam drin war“, erzählt sie. Für sie fühle es sich so an, als müsse sie nochmal neu anfangen. Und man wisse ja auch noch nicht, „ob es im Mai oder im Oktober weiter geht“. Der Wunsch, den Führerschein mit 37 Jahren noch zu machen, drängte sich bei ihr in den vergangenen zwei, drei Jahren immer mehr auf. „Ich war eigentlich viel mit dem Bus auf der Höri unterwegs. Ich wollte jetzt einfach mobiler sein, das war dann so ein innerer Trieb“, sagt sie.

Finanzielle Auswirkungen

Dass Fahrschüler- und lehrer sich gedulden müssen, ist allerdings nicht das einzige Problem. Denn der derzeitige Stillstand hat für die Fahrschulen enorme finanzielle Auswirkungen. „Die Einnahmen sind aktuell gleich null. Die Kosten laufen natürlich trotzdem weiter“, sagt Daniel Angi. Und Ute Haller fügt hinzu: „Die Rechnungen machen keinen Halt.“ Und dennoch sei der soziale Aspekt für die 54-Jährige viel wichtiger: „Mich hat es extrem mitgenommen. Die Fahrschüler sind für mich wie Ersatzkinder. Ich hänge wahnsinnig an ihnen.“

Zu wenig Fahrschulen in Radolfzell

Da es Ute Haller am Herzen liegt, den Fahrschülern in Radolfzell gerecht werden zu können, berichtet die zudem von einem zusätzlichen Problem. „Wir haben in Radolfzell generell schon wenige Fahrschulen für den großen Andrang an Fahrschülern. Das staut sich jetzt natürlich extrem“, so die 54-Jährige. Sie hoffe, dass auch nach der Corona-Krise alle Fahrschüler die Möglichkeit haben, möglichst schnell mit ihrem Schein in der Hand ins Auto steigen können. „Die Fahrschüler brennen darauf, dass sie bald wieder fahren dürfen“, sagt sie.