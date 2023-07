In der Projektwoche „Gemeinsam bunt“ an der Gerhard-Thielcke-Realschule hatten Schüler und Schülerinnen die einzigartige Gelegenheit, gemeinsam eine spannende Gestaltungsaufgabe zu übernehmen. Die Projektgruppe bestand aus engagierten Schülern sowohl aus der Vorbereitungsklasse als auch aus den Regelklassen, berichtet die Schule. Unter der fachkundigen Anleitung des Künstlers Jonas Deubelbeiss und unter der Koordination von Schulsozialarbeiter Arno Bone sei das Miteinander des Schulmottos erlebbar gewesen. Thema des Projekts war die künstlerische Gestaltung des Fahrradständers am Neubau.

Die Woche begann mit dem gegenseitigen Kennenlernen und Beschnuppern. Dabei kamen spannende Informationen über die bunte Teilnehmerschar heraus, Gemeinsamkeiten und Unterschiede wurden sichtbar. Mit teils noch ganz frischen Deutschkenntnissen und unter Zuhilfenahme von Händen und Füßen gelang es, sowohl ernsthaft, aber gleichzeitig auch mit viel Gelächter miteinander zu kommunizieren. Geholfen haben Klassenlehrerin Evelina Heinz und Klassenlehrer Suat Osmani.

Mit Skizzen und Ausprobieren ging es weiter. Wie sollte unser Bild aussehen? Wie wirkt es am besten? Künstler Jonas Deubelbeiss gab den Teilnehmern eine Einführung in die Welt des Graffitis. Die Gruppe lernte, wie man die Sprühdosen richtig hält und welche Cap einem hilft, den gewünschten Effekt zu erzielen. Faszinierend sei gewesen, wie schnell an der Wand schon die ersten tollen Motive erschienen. Beeindruckend wäre außerdem gewesen, wie sich die Schüler aus der Vorbereitungsklasse und der Regelklasse gegenseitig unterstützten und voneinander lernten, heißt es in dem Bericht.

Während der gesamten Projektwoche hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, ihre Kreativität zu entdecken und auszuleben und ihre Fähigkeiten in der Graffiti-Gestaltung zu verbessern. Sie erlernten nicht nur technische Aspekte, sondern übten sich in Teamarbeit und Kommunikation. Dabei seien zahlreiche Freundschaften entstanden. Am Ende der Woche präsentierte die Gruppe beim Schulfest stolz das Ergebnis ihrer Arbeit. Der Fahrradständer war zu einem beeindruckenden Kunstwerk geworden, das die Gerhard-Thielcke-Realschule verschönert und allen Freude bereiten soll.

Die Realisierung dieser Projektidee sei mit erheblichen Kosten und extra Arbeiten verbunden gewesen und wäre ohne die Unterstützung durch die Partnerschaft für Demokratie Radolfzell im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben“ nicht möglich gewesen, so die Schule weiter. An diese Institution gehe ein großer Dank genauso wie an die Stadt Radolfzell, deren technische Betriebe den Malerbetrieb Immendorf engagierten. Planung und Durchführung oblagen der Schulsozialarbeit, die ein Angebot der Stadt Radolfzell ist.