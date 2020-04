1. Vorfall

Radolfzell – Ein derzeit noch unbekannter Täter hat am vergangenen Mittwoch gegen 15 Uhr ein Fahrrad in der Poststraße 8 gestohlen. Laut einer Mitteilung der Polizei war es unverschlossen. Die Eigentümerin habe unweit ihres Fahrrads gestanden und beobachtet, wie ein junger Mann mehrfach an den Fahrrädern vorbeigelaufen sei. Plötzlich habe er ihr Fahrrad ergriffen und sei damit in Richtung Stadtwerke davongefahren. Die Eigentümerin beschrieb den Mann wie folgt: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlank, kurze dunkle Haare. Er habe ein blaues Oberteil, eine graue Jogginghose und eine weiße Cap getragen. Hinweise zum Tatverdächtigen werden vom Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer (0 77 32) 95 06 60 entgegen genommen.

2. Vorfall

Radolfzell – Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am vergangenen Mittwoch im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 16.45 Uhr auf dem Parkplatz des ZG-Raiffeisen-Markts in der Friedrich-Weber-Straße einen dort geparkten Volvo. Laut einer Pressemitteilung der Polizei sei dies vermutlich beim Ein- oder Ausparken geschehen. Ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro zu kümmern, sei der Unbekannte davongefahren. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer (0 77 32) 95 06 60 zu wenden.

3. Vorfall

Radolfzell – Unbekannte Täter haben im Zeitraum zwischen Mittwoch, 25. März, und Mittwoch, 15. April, auf dem Parkplatz unterhalb einer Brücke in der Eisenbahnstraße einen Anhänger und einen Brückenpfeiler besprüht. Laut einer Mitteilung der Polizei ist durch die in schwarzer, weißer und roter Farbe hinterlassenen Kürzel (“GT„, „KT“, und „KrT“) ein Sachschaden in Höhe von mehr als 1000 Euro entstanden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Radolfzell unter der Telefonnummer (0 77 32) 95 06 60 zu informieren.