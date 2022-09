Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Mittwochmittag gegen 13.40 Uhr auf dem Parkplatz Brandbühl an der Bundesstraße 33 neu in Richtung Autobahnkreuz Hegau ereignet hat.

Laut der Polizei habe ein unbekannter Autofahrer ein vor einem Klohäuschen geparkten grauen Skoda Octavia im Bereich des vorderen linken Radkastens beschädigt. Im Anschluss habe er sich entfernt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 8000 Euro zu kümmern.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Autofahrer geben können, sich bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen unter der Telefonnummer (0 77 33) 99 60 0 zu melden.