Es wird ozapft! Der Fanfarenzug lädt zum Oktoberfest ans Zunfthaus

Der Fanfarenzug der Narrizella veranstaltet am Samstag, 9. September, am Zunfthaus bereits zum zehnten Mal sein Oktoberfest. Den Fassanstich übernimmt in diesem Jahr Oberbürgermeister Simon Gröger.