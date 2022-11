Zwar ist es bis Heiligabend noch etwas hin, die Vorweihnachtszeit beginnt nun aber schon. Und das zeigt sich auch im Radolfzeller Rathaus: Dort steht nämlich bereits ein Tannenbaum im Treppenhaus. Grundschüler der Radolfzeller Hausherrenschule haben ihn zusammen mit Oberbürgermeister Simon Gröger verziert.

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, wurden die Schmuckstücke, die an dem Baum zu bewundern sind, alle von den Kindern selbst gebastelt. Zu finden seien an den Zweigen des Tannenbaums unter anderem bunte Glocken, Engel, Schleifen und Zuckerkringel. Laut Stadtverwaltung gab es für die Schüler zum Abschluss der Dekorationsaktion auch noch eine ganz besondere Belohnung: Sie durften nämlich im Büro des Stadtoberhauptes Probe sitzen.