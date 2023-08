Radolfzell vor 43 Minuten

Jetzt muss sich endlich was tun, damit Tiere nicht leiden: Im Tierheim ist es fünf nach zwölf

Deutschlands Tierheime platzen aus allen Nähten. Immer wieder müssen sie Tiere in Not abweisen. Betroffen ist auch das Tierheim in Radolfzell. Nun kämpfen sie mit einem Brandbrief und einem Protest um Aufmerksamkeit.