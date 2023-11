Für den FC Radolfzell war es ein Schock. In der Nacht auf Montag, 6. November, randalierten Unbekannte im Mettnau-Stadion. Am Morgen danach sah der Platz komplett verwüstet aus: Umgeworfene Schirme und Blumenkübel, ein demoliertes Fußballtor sowie zerschlagene Stühle und Tische. Zudem brachen die Täter den Grillwagen auf.

Etliche Vereinsmitglieder und freiwillige Helfer konnten einen Großteil der Spuren bereits am nächsten Tag beseitigen. Doch wie hoch der Schaden war und wer dahinter steckte, blieb erstmal unklar. Verein und Polizei baten Anwohner um Hinweise und suchten nach Zeugen. Ist rund zwei Wochen nach der Tat mehr darüber bekannt?

Schaden von 2000 Euro

Nicole Minge, Pressesprecherin beim Polizeipräsidium Konstanz, antwortet: „Nein, es sind bislang bei der Polizei leider keine Zeugenhinweise eingegangen. Auch liegen uns keine Hinweise zu den Tätern vor.“ Auch der FC-Vorsitzende Stefan Salzborn berichtet, dass der Zeugenaufruf in sozialen Netzwerken und das Abfragen der Anwohner ergebnislos geblieben ist. „Es gibt leider noch keine Neuigkeiten“, sagt er. Was die Täter angeht, tappen Verein und Polizei weiter im Dunkeln.

Doch zumindest die genaue Schadenshöhe ist inzwischen bekannt. So hätten die Täter zwei Schirme und drei Stühle irreparabel zerstört, berichtet Nicole Minge. An einem Fußballtor sei die Querstange beschädigt und an zwei Jugendtoren wurden die Netze zerschnitten, die der Verein nun ersetzen muss. Den gesamten Schaden schätzt die Polizei auf 2000 Euro.

Bei der Suche nach den Verantwortlichen dafür bittet der Verein weiter um Hinweise von Passanten und Anwohnern, die zwischen Sonntag, 5. November, um 18 Uhr und Montag, 6. November, um 13 Uhr etwas gesehen haben. Die Polizei nimmt Hinweise weiterhin unter der Telefonnummer 07732 950660 entgegen.