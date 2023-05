Radolfzell vor 1 Stunde

Erst Überfall dann Diebstahl: Hängen die beiden Vorfälle in der Böhringer Straße zusammen?

In der Straße wurde am 7. Mai eine Tankstelle überfallen und am 16. Mai stahl ein Dieb Ware aus einem dortigen Discounter und bedrohte auf der Flucht einen Mann. Was die Polizei zu den Taten sagt.