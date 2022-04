von Natalie Reiser

Im vergangenen Jahr sind 143 Personen im Radolfzeller Krankenhaus verstorben. Christoph Labuhn, evangelischer Klinikseelsorger, und Chefarzt Sebastian Jung luden Angehörige und das Klinikpersonal zu einer Gedenkfeier in den Park des Krankenhauses ein.

Unter den weit ausgebreiteten Flügeln des Friedensengels und inmitten des alten Baumbestands im Garten des Krankenhauses versammelten sich in großer Runde diejenigen, die im letzten Jahr ein Familienmitglied oder einen Freund verloren hatten. Louisa Haselberger und Christine Rieple stimmten den Abend auf ihren Saxofonen mit einem Menuett von Joseph Haydn ein.

Jedes einzelne Licht steht für eine Person, die im letzten Jahr im Krankenhaus Radolfzell verstorben ist. | Bild: Natalie Reiser

Eine jährliche Gedenkfeier für die Verstorbenen gebe es seit vielen Jahren, führte Sebastian Jung aus. Der Toten, die 2020 verstorben waren, konnte im vergangenen Jahr aufgrund der angespannten Corona-Situation nicht gedacht werden. In diesem Jahr konnte die Feier nun wieder stattfinden. Aufgrund der Pandemie zum ersten Mal im Freien. „Das ist eine so schöne Atmosphäre hier im Garten, dass wir noch nicht wissen, ob wir nicht vielleicht auch in den nächsten Jahren draußen bleiben werden“, meinte Jung.

143 Verstorbene beklagen zu müssen, das ist eine Zahl, die zunächst sehr hoch klingt. Doch wie Sebastian Jung nach der Feier erklärte, lag die Anzahl der Verstorbenen 2021 nicht höher als in den Vorjahren. Von den etwa 5000 Patienten, die jährlich im Krankenhaus behandelt werden, verstürben durchschnittlich 150 Personen. Aufgrund der Corona-Bestimmungen sei das Krankenhaus im vergangenen Jahr nicht voll belegt gewesen. Es sei eine Corona-Station eingerichtet worden, auf der allerdings nicht alle Patienten gerettet werden konnten. Hier sei es leider auch zu Todesfällen gekommen.

Christine Rieple und Louisa Haselberger (v.l.) verliehen der Gedenkfeier mit den klassischen und modernen Stücken, die sie auf dem Saxofon vortrugen, eine stimmungsvolle Atmosphäre. | Bild: Natalie Reiser

Natürlich wollten Ärzte heilen, sagte Jung in seiner Gedenkrede, jedoch gelinge das nicht in jedem Fall. Zu bedenken sei ebenfalls, dass in der geriatrischen Station etliche Patienten aufgenommen würden, die nicht mehr mit dem primären Wunsch nach Heilung kämen, sondern vielmehr mit der Bitte, ihre Schmerzen in den letzten Lebensstunden erträglich zu machen. Andere Patienten wiederum kämen seit mehreren Jahren zur Behandlung.

Sie schließlich beim Sterben zu begleiten, sei aufgrund der entstandenen Nähe „manchmal schwierig, andererseits aber auch eine Ehre“, so der Mediziner. Jeder Tod habe etwas Schmerzliches und Unwiederbringliches, fuhr Christoph Labuhn fort. Trotz strenger Corona-Regeln im Krankenhaus habe man versucht, Angehörigen zu ermöglichen, Sterbende zu begleiten. Er bat um Verzeihung, wo dies nicht möglich war.

Sebastian Jung, Chefarzt Innere Medizin, begrüßt die Angehörigen der Personen, die im letzten Jahr im Radolfzeller Krankenhaus verstorben sind. Rechts neben ihm stehen Christoph Labuhn, evangelischer Klinikseelsorger und Christina Wöhrle, katholische Klinikseelsorgerin. | Bild: Natalie Reiser

Mit Auszügen aus Texten der christlichen Kultur, jedoch vorgetragen mit Respekt auf andere religiöse Sichtweisen, sprach er Angehörigen Trost zu. Mit Bezug auf die Flügel des Friedensengels zitierte er aus dem Psalm 91: „Seine Schwingen wird er über dir ausbreiten und unter seinen Flügeln wirst du Schutz suchen.“ Christina Wöhrle, katholische Klinikseelsorgerin, wies auf die Wichtigkeit von Namen hin. Jeder Name stehe für die Persönlichkeit eines Menschen.

Um an die 143 Toten zu erinnern, trugen zwölf Mitarbeiter des Klinikums nacheinander die Namen derjenigen vor, die in den einzelnen Monaten verstorben waren. Für das Leben jedes Verstorbenen leuchtete eine kleine Kerze im Garten. Mit einer großen Kerze zu den Füßen den Engels wurde der Toten des Jahres 2020 gedacht, für die keine Gedenkfeier durchgeführt werden konnte.