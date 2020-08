von Paula Richter

Schon als Kind wollte Gabi Ehrminger Töpferin werden. Die Kunst als reine Freizeitbeschäftigung zum Beruf zu machen, war dann doch ein großer Schritt. Einer, der sich gelohnt hat. Heute ist die Keramikerin für den Staatspreis „Gestaltung Kunst Handwerk 2020“ nominiert. Ausgelobt vom Wirtschaftsministerium des Landes.

Der Kindheitstraum vom Töpfern

Bereits als kleines Mädchen schaute sie ihrem Vater, einem Uhrmacher, über die Schulter. „Er war die ganze Zeit am Basteln,“ erinnert sich die 63-jährige. Dieses schöpferische Arbeiten faszinierte sie. In der Schule habe sie dann das Töpfern entdeckt und ihre Mutter überredet, sie zu einem Kurs anzumelden. Ihr erstes Werk war ein kleiner Elefant. Doch aus der Töpferkarriere wurde zunächst nichts.

Gabi Ehrminger studierte Kunst, um Lehrerin zu werden. Einige Jahre arbeitete sie in Gailingen in der Beschäftigungstherapie. Ihre damalige Chefin töpferte in ihrer Freizeit. „In der Werkstatt hatten wir Töpferscheiben und irgendwann habe ich darauf angefangen zu töpfern,“ sagt Ehrminger. In einer dieser Stunden wurde ihr klar, dass es das ist was sie machen will: Kunst. Die gebürtige Radolfzellerin eröffnete ihre erste Werkstatt in ihrer Heimatstadt, wo sie Gebrauchskeramik herstellte: verschiedene Gefäße und Krüge.

Die Suche nach der geeigneten Kunstform

In den 1980er-Jahren zog sie mit ihrer Familie in den Schwarzwald. Auch hier eröffnete sie eine Werkstatt, doch sie wollte sich und ihre Kunst noch weiterentwickeln. „Ich habe alles gelesen, was ich über Keramik finden konnte und bin in viele Museen gegangen,“ erzählt sie. Irgendwann habe sie dann die Verarbeitungsform entdeckt, der sie sich widmen wolle: Primitive Brenntechniken im offenen Feuer. Diese stammen aus afrikanischen Stammeskulturen, aus den Urzeiten der menschlichen Entwicklung. Gabi Ehrminger begann zu experimentieren und wurde zur Expertin auf dem Gebiet.

Heute lebt sie wieder in Radolfzell, wo sie sich eine neue Werkstatt in ihrem Wohnhaus eingerichtet hat. Im Garten steht der Ofen, den sie selbst gebaut hat und zum Brennen ihrer Werke braucht. In einem an die Werkstatt angrenzenden Raum stellt sie die Ergebnisse aus. Die getöpferten gefäßartigen Skulpturen haben glatte Oberflächen.

Diese entstehen, so Ehrminger, durch das Schleifen mit glatten Steinen. Unterschiedlicher Sauerstoffgehalt bei der Verbrennung in dem Ofen führt zu verschiedenfarbigen Mustern.“Wenn ich mich an die Arbeit setze, habe ich eine konkrete Idee der Form, die ich will,“ sagt Gabi Ehrminger. „Die Muster kann ich aber nur bis zu einem gewissen Maß beeinflussen.“

Das Besondere ist die Ursprünglichkeit der Arbeitsweise

Was sie besonders reize, sei das Ursprüngliche an ihrer Kunst. „Ich arbeite nur mit Ton und Feuer,“ sagt Gabi Ehrminger. Unter anderem ist es die Verbindung zwischen der uralten Verarbeitungstechnik und den so entstehenden modernen Werken, die ihre Kunst ausmacht. So hat Gabi Ehrminger den Wunsch ihrer Kindheit am Ende doch wahr gemacht und wurde dafür belohnt. Auf die Preisverleihung im September freut sie sich, auch wenn die Nervosität langsam steigt. Ob sie eine der Preisträgerinnen ist, wird sie erst vor Ort erfahren.