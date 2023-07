„Für uns als Team ist es eine tolle Erfahrung, dass wir gebraucht werden, dass wir ganz konkret helfen können, und, dass dabei auch viel zurückkommt.“ Das sagt Reiner Kühl. Er ist Vorstandsmitglied beim Freundeskreis Asyl Radolfzell. Anders ist auch nicht zu erklären, was er geschafft hat. 2016 hat er noch allein in seiner Garage damit begonnen, gebrauchte Fahrräder als Spenden entgegenzunehmen, sie sorgsam wieder herzurichten und an die minderjährigen Geflüchteten in den Unterkünften der Stadt kostenfrei zu übergeben. Jüngst, sieben Jahre später, durfte er bereits das 1000. Rad an einen Schutzsuchenden überreichen.

Allein die Zahl ist beeindruckend, zumal größere Städte wie Konstanz, die auch Werkstätten betreiben, bei Weitem solch eine Zahl nicht erreicht haben. Was dieses Projekt wirklich hervorhebt, ist die ungebrochene Leidenschaft, die das inzwischen auf eine Zahl von sechs Helfern angewachsene Team ausstrahlt. Dem Initiator ist es gelungen, jeden nach seiner Stärke einzusetzen und sie mit überschaubaren Einsatzzeiten nicht nur auf längere Zeit zu binden, sondern auch seine Begeisterung zu übertragen. Dass diese Energie nicht erlischt, ist dem Umstand geschuldet, dass eine vorbildliche Hilfsbereitschaft unter den Nutznießern dieser Werkstatt herrscht. So ist es keine Seltenheit, dass ein junger Mann, welcher eigentlich kommt, um sein eigenes Fahrrad wieder in Schuss zu bringen, so lange anderen, ungeschickteren Hilfesuchenden zur Hand geht, bis die Werkstatt letztlich schließt und er seine Reparatur erst zwei Tage später fortsetzen kann.

Die Werkstatt ist direkt an das Haus der Vielfalt in der Herrenlandstraße angeschlossen und steht auch jedem Inhaber der Zeller Karte zur Verfügung. Der Erfolg dieses Nachahmungsprojektes hat auch seinen Preis: Der Schuppen dort ist viel zu klein, um noch weitere Helfer aufzunehmen, die sonst herzlichst aufgenommen werden würden. Doch der Vorteil, direkt am Café International zu liegen, wiegt diesen Umstand noch auf.