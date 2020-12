Der Entwicklungshilfeverein Auxilium mit Sitz in Radolfzell plant ein großes Projekt im Norden Tansanias. Dabei sollen unter anderem 100.000 Bäume gepflanzt werden, wie die Organisation in einer Pressemeldung mitteilt. Das Pflanzprojekt soll demnach auf einem Areal von 83 Hektar, das einer Ordensgemeinschaft gehört, realisiert werden und weit über übliche Projekte dieser Art hinausgehen. Im Norden Tansanias, nahe dem Kilimanjaro, bemühen sich Menschen, ihre Natur zu erhalten und der Verödung der Landschaft entgegenzuwirken. Millionen von Menschen wollen in ihrer Heimat bleiben und die Zukunft für sich und ihre Kinder sichern.

Ein Wasserspeicher der Region. Um Pumpen und andere Geräte zu betreiben, plant Auxilium auch eine Fotovoltaik-Anlage. | Bild: Auxilium

Neben der Anpflanzung von 100.000 Bäumen in den Jahren 2021 bis 2023 geht es um eine zuverlässige Wasserversorgung, eine Fotovoltaikanlage zum Betrieb von Pumpen und anderen Anlagen, aber vor allem um die Schulung der Menschen vor Ort, um ein breit angelegtes Umdenken zu bewirken. So sollen nicht nur 83 Hektar bepflanzt werden, sondern Bäume und Unterstützung an sesshafte Familien gegeben werden, um sie auch in den Siedlungen zu pflanzen.

Die Massai werden in das Projekt einbezogen

Der Verein bezeichnet das Projekt als sehr ambitioniert und auf Langfristigkeit angelegt. Denn man müsse die Bäume auch schützen, pflegen und fortwirtschaftlich betreuen. Neben dem Vorteil von Schatten für Nutzgärten und Menschen, dem verbesserten Feuchtigkeitsgehalt des Bodens und dem Vorbeugen vor Erosion wird hier auch zukünftiges Bauholz geschaffen, das dringend benötigt wird. Die Massai werden einbezogen und können sich eine neue Lebensgrundlage schaffen.

Auxilium unterstützt die Aufzucht der Bäume, sodass sie am Ende der Regenzeit gepflanzt werden können, finanziert den Brunnenbau und wird mit einer weiteren Organisation eine Fotovoltaikanlage bauen. Weiterhin wird eine Baumschule zur kontinuierlichen Aufzucht weiterer Baumsetzlinge geplant. Die Organisation hofft auf Nachahmer. Auxilium wurde 1963 gegründet und unterstützt soziale und pastorale Projekte im Bereich Bildung und Gesundheitswesen in Ostafrika.