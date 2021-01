In Liggeringen entstehen neue Baumreihen – und lassen damit frühere Erscheinungsbilder des Ortes wieder aufleben. Liggeringens Ortsvorsteher Hermann Leiz lobte in einer Presseerklärung ausdrücklich die Pflanzaktionen mehrerer Grundstücksbesitzer.

Die Pflanzungen gehören zur Aktion „1000 Bäume für 1000 Kommunen“, die der Gemeindetag Baden-Württemberg ausgerufen hatte. Das Ziel: Die beteiligten Städten und Gemeinden wollen innerhalb eines Jahres eine Million Bäume pflanzen und damit eine Beitrag zum Klimaschutz leisten.

10.000 Bäume für Radolfzell

Die Stadt Radolfzell und der Gemeinderat haben dieses Ziel des Gemeindetages auf 10.000 Bäume an Neupflanzungen innerhalb der Gemarkung Radolfzell erhöht. Denn als größter Waldbesitzer im Landkreis Konstanz habe Radolfzell eine große Verantwortung für die CO2-Speicherfunktion der Wälder.

Nicht nur im Stadtwald von Radolfzell wird in Zusammenarbeit mit dem Kreisforstamt dieses Programm umgesetzt, sondern auch viele Privatgrundstücksbesitzer und Landwirte in Liggeringen beteiligten sich bislang mit vielen Neupflanzungen von Streuobstbäumen an dieser landesweiten Aktion, wie Hermann Leiz betont.

Biotopvernetzung und Verschönerung

Bäume spielten bisher vor allem in öffentlichen Grünanlagen, entlang von Straßen oder auf Plätzen eine wichtige Rolle. Vermehrt konnte auch auf der Gemarkung Liggeringen in verschiedenen Gewannen festgestellt werden, dass ganze Baumreihen mit bis zu dreißig jungen Bäumen mit den unterschiedlichsten Streuobstsorten gepflanzt worden sind.

Durch diese neu angelegten Baumreihen entlang von Feldwegen und Grundstücksrändern entstehen in den kommenden Jahren wieder alte Landschaftsbilder, welche nur noch die älteren Bürger des Radolfzeller Ortsteils kennen. Solche Baumreihen dienen auch der Biotopvernetzung, die im Rahmen der Flurbereinigung vor nahezu 50 Jahren verschwunden ist. Die engagierten Grundstücksbesitzer tragen mit den Pflanzungen zur Verbesserung des Klimas bei – und verschönern die Ästhetik des Ortes, so Leiz.