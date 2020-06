Dauerbrenner Konstanzer Brücke: Es glich beinahe dem alten Psychologentrick von der guten und der schlechten Nachricht, was Uwe Negraßus den Mitgliedern des Ausschusses für Planung, Umwelt und Technik bezüglich der Arbeiten an der Konstanzer Straße mitzuteilen hatte. Denn in der jüngsten Sitzung des Gremiums präsentierte der Leiter des Fachbereiches Tiefbau gefühlt abwechselnd einen positiven und negativen Bericht.

Die erste gute Nachricht

Die Arbeiten an der Konstanzer Brücke haben laut Uwe Negraßus einen Zeitraum für die Fertigstellung. „Am 2. August wird aller Voraussicht nach asphaltiert“, sagte er. Er rechne damit im Anschluss mit einer zügigen Fertigstellung der Bauarbeiten. „Wir sind jetzt mit den Arbeiten wieder voll im Fahrwasser“, so Negraßus. Für Dietmar Baumgartner (FW) wird dies allerhöchste Zeit: „Es ist wichtig, dass die Arbeiten schnellstmöglich fertig werden.“ Der Verkehr dort gleiche derzeit einem „echten Wahnsinn“.

Die schlechte Nachricht

Die Sanierung der Konstanzer Brücke braucht mehr Geld, als ursprünglich angenommen. Alleine die Kosten für die Beseitigung des Asbestes schätzt die Stadtverwaltung auf 55.000 Euro. Auch für die Übergangskonstruktionen ist ein Nachtrag von 141.000 Euro nötig. Laut städtischer Pressestelle sei die geänderte Radwegeführung der Grund für diese Kosten. „Die Änderungen führen unter anderem zu einem anderen Gefälle, daher werden die Übergangskonstruktionen nun nicht mehr nur zum Teil ausgetauscht, wie ursprünglich geplant, sondern vollständig ausgetauscht“, teilt die Pressestelle mit.

Die Kosten für den Komplettaustausch der Übergangskonstruktionen kommen allerdings nicht vollständig zum Tragen, denn die Kosten für die ursprüngliche Planung waren bereits im Projektbudget Haushalt eingestellt, erläutert Pressesprecherin Nicole Stadach. Die anfallenden Mehrkosten sollen allerdings durch Einsparungen bei anderen Positionen wieder abgedeckt werden. „Das Projekt wird nicht teurer, wir befinden uns im Kostenrahmen„, betont Negraßus. Im Haushalt sind laut Sitzungsunterlagen 929000 Euro für das Projekt hinterlegt.

Die zweite gute Nachricht

Der Asbest ist weg. „Die Arbeiten sind erledigt“, so Negraßus. Derzeit werden die Übergangskonstruktionen eingebaut sowie die Grundierung und die Kratzspachtelung an der Fahrbahnplatte vorgenommen. Im Anschluss sollen die Borde eingebaut, die verschiedenen Aspahltschichten aufgetragen und die Geländer montiert werden.

Die unerwartete Nachricht

Christof Stadler (CDU) ist das Verschwinden der Vorgärten in der Konstanzer Straße und die sich dort bildende Straßenschlucht ein Dorn im Auge. Deshalb zieht seine Fraktion nun die Reißleine und hat die Stadtverwaltung in einem CDU-Antrag dazu aufgefordert, dem entgegen zu wirken. Die Unterzeichner fordern, das Thema Stadtökologie und Stadtplanung exemplarisch am Beispiel der Konstanzer Straße zu thematisieren und den Erhalt von Vorgärten und Grünflächen im Innenbereich in einer alsbaldigen Sondersitzung zu diskutieren und Lösungsansätze durch die Stadtplanung aufzuzeigen. „Bis dahin sollen keine Baugenehmigungen erteilt werden, die diesem Ansinnen widersprechen“, fordert Stadler.

Er habe feststellen müssen, dass zunehmend die Vorgärten versiegelt und als reiner Parkraum erschlossen werden – „mit fatalen Folgen für das Stadtbild“. Auf der einen Seite bemühe sich die Stadt mit der Bepflanzung von Kleinflächen von Kreiseln und Randzonen oder der Anlage von Staudenbeeten etwas Positives zu schaffen, auf der anderen Seite gebe es keinerlei Konzepte, wie man die Vernichtung der Vorgärten verhindern könnte, kritisiert er.

Die Entgegnung

OB Martin Staab erwiderte, dass man auch in der Konstanzer Straße eine stärkere Innenverdichtung habe. „Der Verlust des Grüns trifft uns, aber es handelt sich dabei um privates Grün und kein städtisches“, betonte der OB. Der Bedarf nach Wohnraum sei da und den wolle die Stadt nicht unterdrücken.