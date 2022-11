Zu warm ist es für diesen November. Doch könnten die milden Temperaturen für das Schlachtfest der Narrizella Ratoldi am Samstag, 12. November, im Zunfthaus gerade passend kommen. So wird es den Gästen unter der Remise nicht zu frisch. Ab 11 Uhr hat das Zunfthaus für hungrige Radolfzellerinnen und Radolfzeller geöffnet, Fassanstich ist um 11.30 Uhr. Wie immer gibt es, wie der Name der Veranstaltung schon verrät, Schlachtplatte.

Keine veganen Würstchen im Angebot

Laut Narrizella-Präsident Martin Schäuble habe sich in diesem Jahr die Tierrechtsorganisation Peta nicht gemeldet und die Spende von veganen Tofu-Würstchen angeboten. In der Vergangenheit wollten die Tierrechtsaktivisten so eine Alternative zur Schlachtplatte bieten. Doch wie jedes Jahr kommt das Essen von Höri-Wirt Karl Amann aus Horn.

Dieses Schlachtfest werde laut Martin Schäuble wieder ganz normal stattfinden, so wie vor der Pandemie. Zuletzt um Jahr 2019. „Es wird keinen Lieferdienst mehr geben„, so Schäuble. Wer allerdings die Speisen für daheim mitnehmen möchte, könne mit eigenen mitgebrachten Behältern auf jeden Fall eine Schlachtplatte To Go erhalten. Musikalisch unterhalten wird die Gruppe Stuhlgäng. Sie besteht aus Franz und Benni Bromma, Bernd Hoier und Uwe Kemmer.

Ein paar Neuerungen zur Fasnacht 2023

Auch der Rest der bald beginnen Fasnacht soll wieder wie gewohnt ablaufen. Die Vorbereitungen für den Narrenspiegel hätten bereits angefangen, so Schäuble. Allerdings werde es an den Abenden selbst eine neue Organisation geben, da das Milchwerk-Catering nur noch Selbstbedienung anbiete. „Das stellt uns gerade vor einer neuen Herausforderung“, so Schäuble.

Auch andere Veranstaltungen seien bereits in Arbeit, wie beispielsweise der Holzhauerball, der Fasnets-Stadel der Narrenmusik oder der Kinderball. Nur werde es den Bürgerball nicht mehr wie in gewohnter Form geben. Dieser werde am Fasnachtssamstag gemeinsam mit der Froschenzunft organisiert.