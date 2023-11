Bald ist es soweit: Am Samstag, 18. November, findet zum nunmehr 18. Mal das Schlachtfest der Narrizella Ratoldi statt. Ab 11 Uhr können die Besucher in der Remise und dem Zunfthaussaal Platz nehmen, um eine gemütliche Mittagszeit bei zünftigen Speisen zu verbringen. Die passende Untermalung wird eine Live-Band liefern, die bis zum Redaktionsschluss allerdings noch nicht feststand.

Sau wird wieder gespendet

Sicher ist indes, dass auch in diesem Jahr wieder das Fleisch eines gespendeten Tieres verköstigt wird. Der oder die Spenderin wird feierlich bei dem Anlass gewürdigt. In den vergangenen 17 Jahren hatte jeweils eine andere Person die Sau gespendet, die Hirschen-Wirt Karl Amann wie fachgerecht zerlegt und verarbeitet hat. Das soll auch in diesem Jahr so sein.

Amann war im Jahr 2002 der erste, der damals zur Unterstützung des Zunfthausumbaus die Ausgangsbasis für das Schlachtfest gespendet hat. An der Umsetzung hat sich seither wenig geändert, daran konnte selbst die Corona-Pandemie wenig ändern. Nicht ohne Stolz berichtet Narrizella-Präsident Martin Schäuble, dass selbst in den beiden schwierigen Jahren der Pandemie das Schlachtfest mit einigen Anpassungen stattfinden konnte. 2020 wurde ein Hol- und Bringservice eingerichtet und 2021 unter Einhaltung der 2G-Regel gefeiert.

Was am Samstag geplant ist

Auf solche Einschränkungen kann dieses Jahr glücklicherweise verzichtet werden, wobei man freiwillig zuhause bleiben kann: Wer die Mahlzeit in den eigenen vier Wänden zu sich nehmen möchte, kann sie mit eigenem Behältnissen vor Ort abholen. Dem zünftigen Essen mit Kesselfleisch Blut- und Leberwurst, Sauerkraut und Kartoffelpüree steht in jedem Fall nichts mehr im Wege.

Die Remise und der Zunftshaussaal sind am Samstag ab 11 Uhr geöffnet. Die Essensausgabe findet ab 11.30 Uhr statt. Rund 150 Portionen werden beim Schlachtfest ausgegeben. Pro Portion werden 14 Euro berechnet. Weil die Plätze an den Sitzgarnituren begrenzt sind, rät Zunftpräsident Martin Schäuble „zeitig zu kommen“, wie er sagt. Da die Räumlichkeiten nur teilbeheizt sind, sollten die Besucher sich zudem entsprechend warm anziehen.