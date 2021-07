von Georg Lange

Informationsnachmittage, Kino und das Sommerfest – die sinkenden Corona-Zahlen ermöglichen es auch dem Radolfzeller Seniorenrat, wieder öffentliche Veranstaltungen zu planen. Am Montag, 19. Juli, möchte der Rat beim Seniorennachmittag der über 80-Jährigen, der im Rahmen des Hausherrnfestes im Milchwerk stattfindet, Präsenz zeigen und den Senioren behilflich sein.

Bringservice und größere Abstände

Am Donnerstag, 5. August, soll dann das Sommerfest im Mehrgenerationen-Haus der Diakonie in der Teggingerstraße 16 stattfinden. Der Seniorenrat richtet dort ab 11 Uhr eine zentrale Kasse mit Bon-System ein und bietet für die Bewirtung – es gibt Fleischkäs im Brötchen oder mit Kartoffelsalat sowie einen bunten Salatteller – einen Bringservice an den Tisch an.

Kaffee und Kuchen, aber auch hausgemachte rote Grütze mit Eis oder Waffeln sollen den Aufenthalt dort versüßen. Pandemiebedingt werden die Sitzgarnituren mit größeren Abständen sowohl auf der Terrasse auch auch auf der Wiese am MGH verteilt. Außerdem gibt es Stehtische.

Rat empfiehlt Berechtigungskarte

Am Sommerfest können – je nach Pandemie-Lage – Gäste mit dem Nachweis einer vollständigen Impfung oder einer Genesung sowie alle mit einem aktuellen negativen Corona-Test teilnehmen. Sinkt die Infektionsrate bis dahin weiter, dann könnte die Veranstaltung möglicherweise auch ohne 3G-Regel stattfinden. Generell hilfreich für den Besuch Radolfzeller Veranstaltungen sei die von der Stadtverwaltung ausgestellte grüne Berechtigungskarte für vollständig Geimpfte, empfiehlt der Seniorenrat. Diese sei im Ordnungsamt in der Güttinger Straße 3/1 erhältlich.

Ab 2. September, 14.30 Uhr, sollen dann wieder die Informationsnachmittage im Mehrgenerationenhaus aufgenommen werden. Beim ersten Vortrag geht es um das Thema Trinkwasser. Und die Wiedereröffnung des Nostalgiekinos Universum ermöglicht dem Rat die Fortsetzung seiner Kinonachmittage: Am 24. September wird um 14.30 Uhr die US-amerikanische Komödie „Man lernt nie aus“ gezeigt. Senioren ab 60 Jahre bezahlen vier, Gäste unter 60 Jahre sechs Euro Eintritt.