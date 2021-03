Radolfzell vor 3 Stunden

Endlich wieder Fußball spielen: Kinder und Jugendliche des BSV Nordstern dürfen wieder trainieren

Serie Wege aus dem Lockdown: In unserer Serie fragen wir die Radolfzeller Vereine, wie sie auf den kommenden Sommer blicken und was sie bereits für die warmen Tage geplant haben. In diesem Teil berichtet der SÜDKURIER über den BSV Nordstern. Dort dürfen Kinder und Jugendliche seit Mitte März wieder in Kleingruppen trainieren. Erwachsene müssen sich aber weiterhin gedulden.