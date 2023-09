Den Menschen die verschiedenen Einsatzbereiche der Feuerwehr nahezubringen und womöglich auch den ein oder anderen zum ehrenamtlichen Engagement zu bewegen – das ist das Ziel des jährlichen Feuerwehraktionstags in Radolfzell. Zum bereits dritten Mal soll er am Samstag, 16. September, stattfinden und dann auch das beliebte Radolfzeller Entenrennen zurückbringen, das 2018 nach zehn Jahren eigentlich eingestellt worden war.

Fahrzeuge in der Stadt ausgestellt

Wie Stefan Moser, stellvertretender Feuerwehrkommandant und Organisator des Aktionstags, berichtet, findet der Aktionstag ab 10 Uhr wieder vom Seetorplatz über die Seetorstraße und die Schützenstraße bis zum Platz vor der Teggingerstraße statt. Präsentiert werden dann Ausrüstungsgegenstände und Fahrzeuge wie ein Mehrzweckboot sowie ein Löschfahrzeug mit Drehleiter. Schwerpunkt sei in diesem Jahr die Ölwehr, die in Radolfzell stationiert ist und zum Beispiel zum Einsatz kommt, wenn giftige Stoffe in den Bodensee gelangen.

Gleichzeitig biete die Jugendfeuerwehr im Innenhof des Rathauses einige Spiele für Kinder an. Auf dem Seetorplatz werde außerdem bewirtet und es gebe Live-Musik. So solle für Bürger jeden Alters etwas geboten sein.

Rennstrecke in der Kirchgasse

Und dann ist da ja noch das Entenrennen. Ehemals war es von der Aktionsgemeinschaft im Rahmen des Erlebnissamstages organisiert worden, zehnmal wurden zahlreiche Gummi-Enten auf einer Wasser-Rennbahn durch die Altstadt geschickt, bevor die Aktion ein Ende fand.

Schon damals sei die Rennbahn von der Feuerwehr aufgebaut worden, erinnert Stefan Moser: „Wir haben in Radolfzell ja keinen offenen Bach.“ Und nun seien die damals schon beteiligten Feuerwehrleute auf die Idee gekommen, die Aktion komplett in Eigenregie zu übernehmen und so wiederzubeleben. „Das ist eine tolle Sache, auch für Kinder“, begründet Stefan Moser.

Szenen des bisher letzten Entenrennens 2018 durch die Radolfzeller Innenstadt. | Bild: Georg Lange

Es gibt noch Enten zu kaufen

Für das Entenrennen wird in diesem Jahr die Rennstrecke aus Plastikplanen in der Kirchgasse aufgebaut. Um 12 Uhr und um 14 Uhr starten jeweils die Durchgänge. Die Gummi-Enten, die dann an den Start gehen sollen, hat die Feuerwehr in den vergangenen Wochen bereits am Abendmarkt verkauft, auch beim letzten diesjährigen Termin am 7. September werden sie noch einmal für 5 Euro pro Stück angeboten. Und Kurzentschlossene können sie auch am Aktionstag selbst noch erwerben – und mit ihnen beim Rennen um die schnellsten Enten mit etwas Glück Preise gewinnen.