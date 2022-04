Aufatmen bei der Stadtkapelle: Nach der Corona-Pause lud sie wieder zum traditionellen Frühjahrskonzert, das gleichzeitig der Auftakt zu den Feiern zum 250-jährigen Bestehen der Stadtkapelle war. Und alle kamen – mit über 500 Zuhörern war der große Milchwerk-Saal vollbesetzt.

„250 Jahre und kein bisschen leiser“ war das Konzert betitelt – und das Motto stimmt! Die Stadtkapelle liebt die markige, volltönende und die Gehörgänge mächtig ausfüllende Blasmusik. Kein Wunder, dass das jüngste Konzert vor lautem Jubel schier überbordete und große Begeisterung auslöste. Die „Jubilee Ouverture“ von Philipp Sparke war dann auch der wahrhaft festliche Auftakt mit rhythmisch prägnanten Passagen und kecken Pointen, vom Leiter Kuno Rauch präzise dirigiert.

Die Stadtkapelle unter Kuno Rauch feiert ihr 250-jähriges Bestehen in diesem Jahr mit viel Musik. | Bild: Veronika Pantel

Der „Danse Diabolique“ beschreibe die Situation, in der sich Europa gerade befinde, hieß es in der Anmoderation. Und tatsächlich: Die friedliche, tänzerische Stimmung gerät mit immer lauterem Spiel, treibendem Rhythmus, bedrohlichen Einwürfen und düsterem Grummeln immer mehr ins Stolpern und Schwanken, bis die aggressiv-wilde Musik keine Erholung mehr bietet.

Dann aber durfte man aufatmen: Zum Jubiläum hatte sich die Stadtkapelle selbst ein Geschenk gemacht und eine Auftragskomposition vergeben. Die beiden Schwaben Nikodemus Gollnau und Johannes Mittl schrieben für die Ur-Badische Stadtkapelle „Lacus Acronius“ (Der Untersee) und konnten mit ihrer sinfonischen Dichtung die Verbundenheit des Orchesters mit dessen Heimat bestens zum Ausdruck bringen und geschickt einige Zitate, wie etwa das Hausherrenlied, anklingen lassen.

Wenn der Bodenseenebel Musik wird

In einem Film beschreiben die Komponisten, wie gut die Zusammenarbeit mit Kuno Rauch gewesen sei und in einem Ausschnitt, inklusive eines Blicks in die Partitur, erfuhr das Publikum, wie der Satz „Nebelmännlein“ musikalisch aufgebaut ist: Man hört Glockenschläge vom Münster und leises Trommel-Tremolo. Ein mit einem Bogen gestrichenes Becken kündet den aufziehenden Nebel an. Und wenn die Holzbläser nur die Klappen tonlos schlagen, Atemluft durch die Hörner streicht, dann fühlt man sich mitten im Bodenseenebel.

Von den wirbelnd dahergaloppierenden Bodenseereitern geht es zur ruhigen Weise ins Münster und über den Glockenspiel-Tanz auf die Mettnau-Blütenwiesen. Bei der wiegenden Melodie zum Wegträumen meint man das Mondlicht auf dem See glitzern zu sehen, bevor fast jazzige Rhythmen zum Sturm überleiten. Jetzt dominieren beharrliche Liegetöne, bis das aufbrausende tiefe Blech vom Sausen, Wogen und Tosen des Sturms kündet. Hornsignale leiten die Sätze ein, die Voralpen und Alpengebirge in Musik kleiden, die zum strahlenden, vollmundigen Finale führt.

Das Jugendblasorchester unter Kuno Rauch beim Auftritt im Milchwerk. | Bild: Veronika Pantel

„Die Komposition hat uns vor einige Herausforderungen gestellt“, gestand Kuno Rauch und war sichtlich erleichtert, dass die Uraufführung so gut geklappt hatte. Darüber erfreut waren auch die anwesenden Komponisten, die auf der Bühne ihren Applaus entgegennahmen. Fetzig ging es weiter mit den „Songs from the Catskills“ von Johan de Meij mit typisch amerikanischen, schottischen und irischen Volksweisen, wo sanfte Weisen der Holzbläser mit prägnanten Rhythmen wechselten, die Tuben sogar die melodische Hauptrolle übernahmen und das Marimbaphon den wirbelnden irischen Riverdance bestens abbildete.

Das Jugendblasorchester (JBO) hatte das Konzert mit einigen Stücken eingeleitet. Es zeigte beeindruckend, wie gut die Proben gefruchtet haben, und das, obwohl nur noch etwa ein Drittel der angestammten Besetzung mitspielt, wie Kuno Rauch erläuterte. Gut gewichtete Lautstärken, nur wenige Tempi-Unsicherheiten und gut beherrschte Spieltechnik zeigten die jungen Musiker in „Celebration and Dance“ von Robert Sheldon.

Überzeugt ebenfalls mit lebendigem Spiel: das Jugendblasorchester. | Bild: Veronika Pantel

„Pilatus: Mountain of Dragons“ ist motivierende Programmmusik, die die Sagenwelt im Pilatus-Massiv mit Hexen und Drachen mit vielen klanglichen Überraschungen beschreibt. „Keine Sorge, Kuno Rauch hält den Drachen in Schach“, tröstete man in der Moderation. Mit dem „Total Toto Medley“, einem frechen Abstecher in die Pop-Musik der 1980er-Jahre beschloss das LBO sein erfrischendes Konzert – nicht ohne Zugabe.

Die gab es auch beim Stadtkapellen-Auftritt nach nicht enden wollendem Applaus: Mit dem Radetzky-Marsch machte das Orchester die Vorfreude auf seine Österreich-Tournee hörbar, und natürlich durfte das Badnerlied nicht fehlen: Sehr zur Freude des Publikums, das aus vollen Herzen die Regionalhymne mitsang.