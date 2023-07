Die Sommerferien stehen vor der Tür.Das ist nicht nur daran zu spüren, dass Schulbücher zurückgegeben und Zeugnisse verteilt werden. Sondern auch daran, dass das Festival Rock am Segel immer näher rückt und nun unmittelbar bevorsteht.

Traditionell feiern die Jugendlichen in Radolfzell am letzten Schultag den Beginn der Ferien – dieses Jahr sogar schon zum 25. Mal. Organisiert wird das Ganze vom Radolfzeller Jugendgemeinderat, der die Veranstaltung zu einem obligatorischen Datum im städtischen Veranstaltungskalender gemacht hat. In diesem Jahr beginnt die Veranstaltung am Mittwoch, 26. Juli, um 18 Uhr und endet um 24 Uhr.

Nach Rock am Segel ist vor Rock am Segel

Bereits wenige Tage nach der Veranstaltung im vergangenen Jahr, startete die Planung für 2023. Die Mitglieder des Jugendgemeinderates treffen sich in regelmäßigen Abständen und kümmern sich in extra dafür gebildeten Arbeitskreisen um Themen wie Technik, Infrastruktur und Catering. Für sie ist die Veranstaltung sehr wichtig, erklärt die Stadtverwaltung auf Nachfrage. Die Organisation stärke den Jugendgemeinderat als Team und es sei den Mitgliedern ein großen Anliegen, Jugendlichen ab 14 eine Veranstaltung bieten zu können.

Nico Kuhn und Marcela Borgböhmer vom Jugendgemeinderat zeigen das Plakat zu Rock am Segel | Bild: Stadtverwaltung Radolfzell

Damit alle Schülerinnen und Schüler das Festival besuchen können, wurden die Eintrittspreise an deren Budget angepasst. Möglich gemacht wird dies durch die Sponsoren, die den Jugendgemeinderat unterstützen, und die Finanzierung durch die Stadt Radolfzell.

Eintrittspreise 2023 In diesem Jahr beträgt der Eintrittspreis im Vorverkauf fünf Euro. Die Karten können in Radolfzeller Schulen, in der Schule in Gaienhofen, dem Café Connect und in der Radolfzeller Touristik-Info erworben werden. An der Abendkasse kostet das Ticket sieben Euro.

Neben der Unterstützung durch verschiedene Firmen sind auch die innerstädtischen Abteilungen Sicherheit und Ordnung, das Kulturbüro, die Technischen Betriebe, und die Stadtwerke involviert.

Drei Bands und zwei DJs

Auch die Organisation und Auswahl des Programms übernimmt der Jugendgemeinderat. Bands und DJs können sich laut der Stadtverwaltung für Rock am Segel bewerben, und werden in einer anschließenden Sitzung des Jugendgemeinderats ausgewählt. Dieses Jahr spielen die Bands Finn und Jonas aus Dortmund, JxP aus Karlsruhe und die regionale Band Mucke. Außerdem legen die beiden DJs Hanres und Psilo auf.

Damit am Mittwochabend auch alles glatt geht, beginnen die Helfenden schon am Dienstag mit dem Aufbau. Abgesehen vom Organisationsteam des Jugendgemeinderats packen auch zusätzliche Helfer mit an, die von den Mitgliedern organisiert werden. Insgesamt kümmern sich so um die 20 Personen um Auf- und Abbau. Die Schichten an den Ständen am Mittwochabend übernehmen die Jugendlichen ebenfalls selbst. Außerdem werden – wie schon im vergangenen Jahr – auch wieder Vereine vor Ort sein, die mit Essensständen die Verpflegung der bis zu 1000 Gäste übernehmen.

Der Jugendgemeinderat dankt vorab den zahlreichen Unterstützern, Helfern und Sponsoren. „Dank ihrer Hilfe verspricht Rock am Segel auch in diesem Jahr wieder ein echter Veranstaltungshöhepunkt zu werden“, wird Jugendreferentin Eva-Maria Beller in einer Mitteilung zitiert.

Auf Jugendschutz wird geachtet

Mitfeiern dürfen am 26. Juli Jugendliche ab 14 Jahren. Damit garantiert werden kann, dass das Jugendschutzgesetzt eingehalten wird, wird es laut Aussage der Stadtverwaltung Ausweiskontrollen und verschiedenfarbige Bändchen geben. Wer jünger ist als 16 Jahre, bekommt eine andere Farbe als Besucher über 16 Jahren. die über 16 Jährigen. Aber egal welches Alter die Feiernden haben: Alle sind eingeladen bis zum Veranstaltungsende um 24 Uhr zu bleiben.

Anwohner werden derweil um Verständnis gebeten, wenn es an diesem Abend, an dem traditionell der Beginn der Sommerferien gefeiert wird, etwas lauter wird.