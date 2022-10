Zwei Personen sind am Mittwochmittag bei einem Unfall auf der Schubertstraße verletzt worden. Laut der Polizei sei ein elfjähriges Kind mit seinem Fahrrad von der Hebelstraße in Richtung Schubertstraße gefahren. An der Einmündung zur Schubertstraße sei der Junge nach rechts abgebogen und dabei mit einem auf der Schubertstraße fahrenden Auto einer 53-jährigen Frau zusammengestoßen.

Der Junge sei daraufhin gestürzt und habe sich verletzt. Die Autofahrerin habe ebenfalls leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen habe jedoch nicht gerufen werden müssen. Die Höhe des an Auto und Fahrrad entstandenen Schadens sei nicht bekannt.