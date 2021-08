Beim Abschlusskonzert der 27. Sommerakademie zeigten die jungen Könner, was sie in acht Tagen bei ihren Dozenten Carmen Piazzini (Klavier), Anke Dill (Violine) und Gustav Rivinius (Violoncello) gelernt und vertieft haben. Pandemiebedingt konnten in diesem Jahr nur 1000 Besucher dem Eröffnungs- und Abschlusskonzert, dem offenen Unterricht und den Abendkonzerten der Studierenden lauschen.

Meisterkurs Dirigieren Die zweite Runde der Sommerakademie, der Meisterkurs Dirigieren beginnt am 14. September im Milchwerk. Zusammen mit der Südwestdeutschen Philharmonie wird Johannes Schläfli von der Zürcher Hochschule der Künste acht Meisterschüler anleiten, sich in der Kunst des Dirigierens zu vervollkommnen. Solist des Abschlusskonzerts am 18. September ist Pianist Tomás Nessi, der auch an der diesjährigen Sommerakademie teilnahm und mit reifem Spiel überzeugte.

„Sie zeigen die Ergebnisse der intensiven künstlerischen Arbeit, denn ihre Dozenten treiben sie zu Höchstleistungen an“, sagte Oberbürgermeister Martin Staab in seiner Ansprache. Viele der 23 jungen Musiker haben schon öfter an der Sommerakademie teilgenommen, was zeigt, wie beliebt das Studium in Radolfzell für sie ist.

Fünf Förderpreise für junge Musiker

Außer dem hochkarätigen Abschlusskonzert, bei dem sich elf Studierende mit einzelnen Sätzen aus Suiten und Sonaten oder mit kurzen Werken vorstellten, stand im Milchwerk auch die Vergabe von Förderpreisen an. Der Freundeskreis der Sommerakademie lobte gleich zwei Preise aus. Der Vorsitzende Bernhard Diehl beschrieb den Sonderpreis für Klavier als Wolfgang-Metz-Gedächtnispreis.

Der Mitbegründer des Freundeskreises und langjähriges Vorstandsmitglied war im vorletzten Jahr verstorben. Den mit 500 Euro dotierten Preis erhielt Tobias Dietrich, der die fünfte Etüde aus Frédéric Chopins „Opus 10“ vorstellte. Mit perlendem Spiel, brillant ausgeführten Kaskaden und heiterer Eleganz überzeugte er auf der ganzen Linie.

Den zweiten Preis des Freundeskreises, ebenfalls mit 500 Euro dotiert, erhielt die Geigerin Luisa Schwegler. Sie zeigte in der mit allen geigerischen Raffinessen gespickten „Carmen-Fantasie“ von Franz Waxmann, dass sie wohl auf dem Weg ins Profilager ist.

1000 Euro vom Rotary Club

Der Präsident des Rotary Clubs Radolfzell-Hegau, Achim Schneider, und Susanne Bock überreichten den Förderpreis des Rotary Clubs in Höhe von 1000 Euro an Alexander Wollheim. Er spielte das „Prélude“ aus der fünften Cello-Suite von Johann Sebastian Bach.

Bernadette Kehrer und Alexander Wollheim, der den Förderpreis des Rotary Clubs Radolfzell-Hegau erhielt, spielen ein Stück aus David Poppers „Suite für zwei Celli“. | Bild: Veronika Pantel

Fast wie improvisiert wirkte sein fesselndes Spiel, und in einem Duo mit Bernadette Kehrer zeigte er außerdem, wie gut er sich auf seine Partnerin einstellen konnte. Die reagierte beim lauten Klingeln eines Handys im Publikum spontan und wiederholte den Klingelton auf ihrem Cello – gottlob war gerade der erste Satz zu Ende.

Zwei anonyme Publikumspreise

Außerdem waren zwei anonyme Publikumspreise ausgelobt. Den mit 500 Euro dotierten erhielt die Geigerin Julia Hoover, die an diesem Abend zusammen mit Luisa Schwegler, Sara Schlumberger-Ruiz und Soyeon Kim den „Libertango“ von Astor Piazzolla in der Fassung für vier Violinen und Klavier (Alexander Sonderegger) fetzig und in bester Stehgeiger-Manier darboten. Der zweite Publikumspreis in Höhe von 300 Euro ging an den Pianisten Leon Xu. Er spielte ein dramatisch-virtuoses Stück aus den „Préludes“ von Frédéric Chopin mit der nötigen eruptiven Kraft.

Alle elf Teilnehmer am Abschlusskonzert der Sommerakademie im Milchwerk zeigten glänzende Leistungen, die mit langanhaltendem Applaus belohnt wurden. Andere Sponsoren hätten vielleicht andere Studenten mit einem Preis ausgezeichnet – verdient hätten es jedenfalls alle.