Radolfzell-Güttingen vor 4 Stunden

Eis liegt über dem Buchensee – Vorsicht ist geboten

Gerade nachts sinken derzeit die Temperaturen unter Null Grad. Das zeigt sich bereits an den Ufern der Seen in Radolfzell und der Ortsteile. Eine dünne Eisschicht hat sich bereits über die Oberfläche des Buchensees gelegt. Zum Eislaufen reicht es aber noch nicht.