Radolfzell vor 1 Stunde

Einmalige Zusammenarbeit: Darum legen Sparkasse und Volksbank zwei Filialen zusammen

Trotz weniger Kunden in den Bankfilialen möchten die Sparkasse Hegau-Bodensee und die Volksbank Konstanz in Radolfzell präsent bleiben. Also greifen sie ab 1. Juli zu einem ungewöhnlichen Mittel.