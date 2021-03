von Petra Reichle

Sandra Hamburger, Simone Jerg und Mirjam Muffler wollen ihren Mitmenschen in schwierigen Zeiten eine Freude bereiten. Deshalb haben sie in Stahringen eine Osteraktion ins Leben gerufen.

„Dorfgemeinschaft funktioniert“

„Nachdem wir auf unsere Adventsaktion so viele positive Rückmeldungen erhalten hatten, haben wir uns entschlossen, diese Idee auch zu Ostern wieder aufzugreifen“, erzählt Sandra Hamburger. Als ihr Sohn Felix im Mai 2020 mit einer bunten Steineschlange am Dorfplatz von Stahringen eine erste Corona-Aktion ins Leben rief, konnte keiner ahnen, dass es auch fast ein Jahr später genau diese Gesten und Aktionen sind, die den Menschen während der Pandemie eine besondere Freude bereiten.

„Mit Aktionen wie der Steineschlange, der Advents- oder der Osteraktion möchten wir zeigen, dass die Dorfgemeinschaft funktioniert und wir auch in Zeiten füreinander da sind, wo man sich kaum treffen kann“, sagt Mirjam Muffler.

Rätsel für Kinder und Erwachsene

Den Initiatorinnen war es wichtig, dass sowohl die Vorbereitungen als auch die Aktion selbst den geltenden Corona-Regeln entsprechen. So wurde die Aktion als Team geplant und ausgeführt, jeder konnte dennoch seinen Teil individuell dazu beitragen. Teil der Osteraktion sind 15 Rätseltafeln, die die drei Frauen liebevoll gestaltet haben. Jede Tafel enthält jeweils ein Rätsel für Erwachsene und für Kinder.

Standorte der Tafeln und Infos zum Quiz Die Rätseltafeln der Osteraktion können bis einschließlich 11. April in beliebiger Reihenfolge entlang der Hauptstraße, der Sonnhalde, Bodmaner Straße und Ritterstraße sowie in den Straßen Im Freiwiesle, Im Bildösch, Am Guggenbühl, Am Bahnhof sowie im Heckenweg entdeckt werden.



Jedes Rätsel ergibt einen Lösungsbuchstaben, der Teil eines Lösungsworts wird. Die Nummern auf den Tafeln zeigen, an welcher Stelle im Lösungswort der jeweilige Buchstabe steht. Das Lösungswort kann per E-Mail an osterquiz@gmx.de geschickt werden. Alle, die das richtige Lösungswort einsenden, erhalten eine Rückmeldung mit dem Hinweis, wo sich das Versteck eines kleinen Ostergeschenks befindet.

Während die Erwachsenen auf jeder Tafel eine Frage rund um das Thema Ostern beantworten müssen, gibt es für die Kinder Suchbilder, Rätsel und kleine Denksportaufgaben. Jedes Rätsel ergibt einen Lösungsbuchstaben, der Teil eines Lösungsworts wird. Die Nummern auf den Tafeln zeigen, an welcher Stelle im Lösungswort der jeweilige Buchstabe steht. Die Tafeln wurden im ganzen Dorf verteilt, so dass man diese bei einem Spaziergang oder auf einer Fahrradtour aufsuchen kann.

An jedem der Standorte gibt es nicht nur die Rätsel, sondern auch eine bunt geschmückte Osterstation zu entdecken. „Wir hatten schon bei der Adventsaktion viele Anfragen von Familien, die sich gerne an der Aktion beteiligen würden. So war es auch für die Osteraktion kein Problem, genügend Familien zu finden, die die Rätseltafeln auf ihrem Grundstück aufstellen“, erzählt Simone Jerg. „Wir konnten förmlich spüren, wie sehr jeder sich freut, sich an einer gemeinsamen Aktion beteiligen und ein Zeichen des Zusammenhalts setzen zu können.“

Auch die Obst-Scheune macht mit

Teil der 15 Stationen ist auch die Obst-Scheune der Familie Forster in der Hauptstraße 47. Seit Ende vergangenen Jahres gibt es hier Erzeugnisse des familieneigenen Obsthofes zu kaufen. „Seit wir die Scheune mitten im Dorf eröffnet haben, erhalten wir sehr viele positive Rückmeldungen. Die Wertschätzung für heimische Produkte ist aktuell besonders groß“, sagt Isabell Forster. Neben Obst, Most und Apfelsaft ist es vor allem das täglich frisch gebackene Bauernbrot, das in der Scheune direkt bezogen werden kann.

Als die Osteraktion Anfang März geplant wurde, hatten die drei Stahringerinnen noch die Hoffnung, dass es bis Ostern weitere Lockerungen der Corona-Regeln und mehr Kontaktmöglichkeiten geben könnte. Leider wird dies nicht möglich sein. „Wir freuen uns umso mehr, dass wir mit unserer Aktion einen kleinen Beitrag zu einem schönen Osterfest leisten können“, erklärt Simone Jerg.

Neben den 15 Rätselstationen soll deshalb auch der Stahringer Dorfplatz Teil der diesjährigen Osteraktion werden: alle Stahringer Bürger sind dazu aufgerufen, diesen gemeinsam mit bunt bemalten Ostereiern und anderem Osterschmuck festlich zu dekorieren.