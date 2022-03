Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, sei ein 50-Jähriger in seinem Auto in der Straße unterwegs gewesen. Kurz hinter der Kreuzung zur Alemannenstraße habe die tief stehende Sonne den Autofahrer so geblendet, dass er zwei Senioren übersehen habe, die gerade die Fahrbahn überquerten. Der 50-Jährige habe mit seinem Wagen den 72-jährigen Mann und die 70-jährige Frau frontal erfasst. Bei dem Zusammenstoß hätten die Fußgänger sich schwere Verletzungen zugezogen. Sie seien von einem Krankenwagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht worden.