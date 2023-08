Das Konzept geht auf: Die Höri Musiktage setzen auf junge Musiker und Musikerinnen, denen sie eine Bühne bieten und auf solche, die dem Profilager entstammen. Hierzu zählt das Jerusalem Quartett aus Israel, das hochdekoriert auf den Konzertbühnen der Welt zu Hause ist. Was für ein Erlebnis, ein solch hochkarätiges Quartett in der Kirche des Augustiner Chorherrenstifts in Öhningen spielen zu hören!

Schon die ersten Töne von Wolfgang Amadeus Mozarts D-Dur-Streichquartett Nr. 21 KV 575 versprachen einen außergewöhnlichen Musikabend: So fein pointiert, so sicher dynamisiert, so einig in Phrasierung und Gestaltung hört man Beiträge aus dem klassischen Genre Streichquartett selten. Das D-Dur-Werk von 1789 wollte Mozart dem preußischen König Friedrich Wilhelm II., der eine Vorliebe für das Violoncello hatte, widmen. Kein Wunder, dass der Komponist dem Cello eine prominente und exponierte Rolle zuwies. Die verwaltete Cellist Kyril Zlotnikov vorbildlich, atmete aber zeitgleich mit seinen Mitspielern und verständigte sich mit Blicken und Nicken des Kopfes perfekt mit ihnen. Ob entspannt gesanglich im melodieseligen Schwelgen oder forsch-energisch mit fast aggressivem Strich – die Interpretation des Quartetts war individuell und doch immer im Dienst der Komposition angelegt. Die Struktur des Finalsatzes in hochentwickelter Polyphonie war im transparenten Spiel durchhörbar und entfaltete in der hervorragenden Akustik des Kirchenraums suggestive Kraft. Erster Jubel beim konzentriert lauschenden Publikum in der ausverkauften Stiftskirche.

Ganz anders die Tonsprache bei Sergej Prokofjew: In seinem Streichquartett Nr. 2 in F-Dur op. 92 von 1941 verarbeitet er Volksmelodien aus der im Kaukasus gelegenen Kabardinisch-Balkarischen Republik, die er während des Krieges kennengelernt hatte. In den beiden raschen Ecksätzen dominieren bäuerlich-stampfende Tanz-Rhythmen die Musik, wenn die Saiten mit der Bogenstange geschlagen werden oder klopfende Pizzicati (gezupfte Saiten) Klangfarben von Schlaginstrumenten imitieren. Die aufwühlende Musik, die Heiterkeit nicht wirklich aufkommen lässt und immer düster-bedrohlich bleibt, wird sinnfällig kontrastiert vom Klageton des Cellos im mittleren Adagio. Das ist ein sehnsuchtsvolles Liebeslied, zusammen mit der ersten Violine gespielt. Es muss sich jedoch wütenden Einwürfen von Violinen und Viola stellen, ehe der Pianissimo-Schluss entspannt ausatmen lässt. Überwältigt von der Kraft der Musik und vom genialen Quartettspiel war die Pause für Musiker und Zuhörer gleichermaßen nötig.

Extreme Lautstärken-Kontraste

Denn für das erste c-Moll-Streichquartett von Johannes Brahms op. 51 brauchte es frischen Geist, spielerische Leichtigkeit, Präzision und Leidenschaft. Das eröffnende, dramatische Allegro nahmen die Musiker mit extremen Lautstärke-Kontrasten, um die variierten Themen vorzustellen. Vollmundig und langsam spielten sie dagegen die melancholische Romanze mit tieftraurigen Seufzer-Motiven. Im Klangbad der Gefühle schwelgte der Zuhörer und konnte sich wohlig fallen lassen. Das folgende Allegro in f-Moll mit graziös-tänzerischen Zügen klingt wie eine sprechende Unterhaltung der Instrumente mit folkloristischem Einschlag. Das Finale dagegen ging das Quartett direkt mit Hochspannung an. Denn düster und leidenschaftlich führt die variantenreiche Musik mit schmerzlichen Steigerungen zu einem unaufgelösten Ende.

Jubelnden Applaus, laute Bravo-Rufe und stehend gespendete Ovationen beruhigte das Jerusalem Quartett mit der zarten und freundlich-wiegenden Melodie des Adagio aus dem fünften Streichquartett aus dem Opus 20 von Joseph Haydn als Zugabe.

Quartett und Fortsetzung Die Formation: Das Jerusalem Quartett mit Alexander Pavlovsky, Sergei Bresler (Violinen), Ori Kam (Viola) und Kyril Zlotnikov (Violoncello) gründete sich im Jahr 1996 und wird weltweit als Ensemble mit klanglicher Perfektion gerühmt.

