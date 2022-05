Radolfzell vor 8 Stunden Eine Reise in die Glanzzeit des Jazz: Ladwigs Hot Jazz Orchestra spielt in Böhringen Mit dem Konzert, das Bigband-Musik vom Feinsten verspricht, endet am 14. Mai die Ortsteilprojekt-Reihe „Dinner in Bunt“ in Böhringen.

Ladwigs Hot Jazz Orchestra lädt am 14. Mai in der Mehrzweckhalle Böhringen zu einem musikalischen Ausflug in die 1920er und 30er Jahre ein. | Bild: Tom Davis