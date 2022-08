Beim Milchwerk Musik Festival geben sich erfahrene Künstler und neue Gesichter die Klinke in die Hand. Während Matthias Reim sein 30-jähriges Bühnenjubiläum feiert, macht Aaron Keller in Radolfzell erste Schritte auf Konzertbühne. Der 29-Jährige wird am Samstag, 10. September, im Milchwerk auftreten. Und zwar nicht ganz alleine. Der Schauspieler und Sänger bringt Freunde mit. Unter anderem seinen Vater: Schauspieler Mark Keller.

Heimspiel im Milchwerk

Für Aaron Keller ist der Auftritt in Radolfzell fast ein Heimspiel. Aufgewachsen ist er in Überlingen. Nun möchte er aus dem Schatten seines berühmten Vaters treten und die Menschen mit seinen verträumten Pop-Melodien verzaubern, wie der Veranstalter verspricht.

Im Juni vergangenen Jahres veröffentlichte er seine erste Single mit dem Titel „Träume“. Musik sei schon immer seine große Leidenschaft gewesen, wie er in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER im Jahr 2021 verraten hatte. Und sein Lied passe gut in die Corona-Zeit, ist sich der 29-Jährige sicher.

Doch die ersten Erfahrungen im Rampenlicht hat er mit der Schauspielerei gemacht. Er spielte 2004 in dem Film „Andersrum“ zusammen mit seinem Zwillingsbruder Joshua und 2008 in Til Schweigers „1½ Ritter – Auf der Suche nach der hinreißenden Herzelinde“. 2011 spielte er neben Hollywood-Größen wie Keira Knightley in dem Film „Eine dunkle Begierde“, welcher zum Teil am Bodensee gedreht wurde.

Ein Auftritt mit Überraschungen

Auf der Kinoleinwand fühlt sich der 29-Jährige also schon mal ziemlich wohl. Im Herbst dieses Jahres möchte er auf Deutschland-Tour durch die Clubs gehen und arbeitet aktuell auch an seinem ersten Album. Die Radolfzeller Fans werden also die ersten sein, die seine Live-Show zu Gesicht bekommen werden. Wer die weiteren Freunde sind, die er bei dem Auftritt dabei hat, bleibt eine Überraschung.

Karten für Aaron Keller and Friends im Milchwerk am Samstag, 10. September, ab 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr, gibt es für 21,90 Euro unter www.reservix.de